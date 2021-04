El boom de las terrazas 5 estrellas: "Los empresarios huyen de los reservados"

De Salamanca, a Chamartín; de Chamberí a Retiro... Estos son algunos de los barrios madrileños donde los empresarios buscan restaurantes de alta gama para sus reuniones de negocios. Las áreas privadas o los reservados 'vip' eran la opción principal hace poco más de un año pero la Covid ha cambiado la manera de trabajar ha cambiado casi por completo. Volver a las oficinas ha sido un proceso complejo para las compañías y para sus encuentros con clientes optan ahora por la ventilación y la seguridad de las terrazas.

La gran mayoría de las reservas que se realizan en el restaurante de Jesús Velasco, Amparito Roca, son de gerentes y ejecutivos que "antes preferían estar dentro, pero ahora si le ofreces una mesa en el exterior la aceptan. Sobre todo si son mayores. No hay manera de que entren y, si no hay sitio, simplemente no vienen por miedo". Hoy existe un 'boom' de reservas para aquellos empresarios que quieren realizar reuniones de trabajo en un ambiente 'protegido' del virus. Por eso escogen los espacios abiertos de los locales cinco estrellas, porque les ofrecen una experiencia gourmet de la mano de reconocidos chefs, junto a la posibilidad de estar cómodos al aire libre y aún así mantener un poco de la privacidad que buscan.

La terraza en el boulevard de Juan Bravo del restaurante Amparito Roca Amparito Roca

David López, maitre del restaurante Sacha, que formó parte de la Guía Repsol 2020, dice que han pasado a tener "una notable lista de espera para este tipo de eventos; ha habido un continuo aumento... Lo que buscan es poder conversar con tranquilidad al aire libre". Buena parte de los empresarios que acuden a Sacha son mayores "y buscan espacios más abiertos de cara al miedo que puede provocarles el virus".

El restaurante Benares tiene una terraza interior que "da pie a este tipo de comidas", explica Alejandro Rojo, director del lugar. Admite que ahora sus clientes "son capaces de sacrificar la privacidad que tenían en un lugar cerrado, con tal de estar en un lugar con aire… ahí las terrazas no tienen rivales".

Esta fiebre por las terrazas lleva a que los empresarios deban realizar las reservas con hasta semanas de anticipación. Así como explicaba David, las reservas van en constante aumento y las opciones con terrazas son limitadas. "Normalmente recibimos bastantes reservas para este tipo de reuniones. Personas que buscan una zona un poco más privada para tener conversaciones de negocios sobre todo al medio día y deben realizarse con al menos dos días de anticipación", cuentan desde Benares.

La pandemia no será un impedimento para estas reuniones, y así lo confirma Jesús Velasco de Amparito Roca, quien asegura que "el empresario sigue teniendo las mismas necesidades: se tienen que encontrar en persona. Hay oportunidades en las que puedes hablar por teléfono, tener charlas por video, pero en las más importantes y cuando quieres cerrar un negocio o algo, tienes que juntarte sí o sí...no hay más remedio que verse". La buena mesa y un vino podrán cerrar cualquier negocio, entrevista o conversaciones entre socios... y mientras sea con medidas antiCovid y al aire libre, será la alternativa por la cual apostaran los empresarios durante al menos todo este 2021.