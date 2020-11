Reuniones, toque de queda, viajes... El borrador del Gobierno para Navidad

A tan solo un mes de la Navidad, el Gobierno dio a conocer este martes los aspectos más importantes del borrador de medidas de cara a las reuniones familiares propias de estas fechas. Aun así, el documento de 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', al que ha tenido acceso La Información, no es definitivo. Las CCAA tendrán que debatir la propuesta en el próximo Consejo Interterritorial de Salud.

En el escrito, el Gobierno sugiere la implantación de varias medidas con la intención de reducir la propagación del coronavirus y garantizar la seguridad y el control de la pandemia. ¿El principal objetivo? Evitar una supuesta tercera ola en enero, más aún cuando ahora parece estabilizada la segunda.

A continuación, las principales propuestas del Ejecutivo:

Reuniones de máximo 6 personas

Este es uno de los puntos más difíciles de asimilar. En estas Navidades no podrán juntarse más de seis personas no convivientes para cenar o comer. Así, la recomendación es que en las reuniones participen solo aquellas que conviven -independientemente del número de integrantes de la familia-, aunque si hay alguien no conviviente ese encuentro no podrá superar los seis miembros. En cualquier caso, y como decimos, todavía está por ver la postura de las CCAA. La CAM ha sido una de las primeras en pronunciarse: su idea es, pues, subir la cifra hasta 10 individuos.

Toque de queda en Nochevieja y Nochebuena

En este borrador, se plantea que los toque de queda establecidos por cada comunidad autónoma permanezcan durante estas semanas de celebración. Aunque se barajan dos excepciones: las noches de Nochebuena y Nochevieja. Para ambos días, Gobierno propone ampliar el horario y que el toque de queda se alargue hasta la 1 de la mañana y finalice a las 6.00 am para todo el territorio.

Viajes entre CCAA

El Gobierno sugiere que se eviten aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios, pero deja en el aire cuál será el plan de movilidad interterritorial que se activará para estrechar el cerco sobre el virus en las próximas semana. Esta cuestión se tratará con más detenimiento en el próximo Consejo Interterritorial.

En el caso de los viajeros internacionales que quieran entrar a España, el documento de medidas para la Navidad mantiene la última restricción aplicada que obliga a los visitantes que procedan de alguno de los países de riesgo, a presentar una PCR negativa con fecha en un máximo de 72 horas antes del viaje.

La misa del gallo sin cantar

El acto religioso más popular de esta fecha podrá realizarse, siempre y cuando se cumplan las normas de aforo de cada comunidad autónoma y se mantengan la distancias de seguridad. El documento señala que la celebración de la 'misa del gallo' se podrá llevar a cabo, si no interfiere con el toque de queda nocturno, aunque, de todos modos, apuntan a que se puede realizar de manera telemática. En este acto religioso, además, se recomienda no cantar.

Otras celebraciones: Cabalgatas, San Silvestre...

Las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos no se celebrarán. Según el documento, consideran que se trata de una situación de elevado riesgo de transmisión debido a que asisten muchas personas. Aunque, por su parte, la celebración de las carreras de San Silvestre sí se llevará a cabo siempre y cuando no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y se apliquen estrategias para disminuir el contacto entre los corredores.

Aun así, en todo caso, los eventos multitudinarios deben ser valorados de forma individualizada por las autoridades. Si, al final, deciden que alguno de ellos se celebre, el Gobierno quiere que se implanten alternativas que garanticen la distancia y el cumplimiento de las normas.

La vuelta de los universitarios

El texto del ministerio de Sanidad pone el foco en la previsible vuelta a casa de los universitarios, a los que no prohíbe viajar pero se les exige prudencia. "Se recomienda a los universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención", señala el documento.

Mercadillos al aire libre

Se podrán organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada territorio, aunque es necesario que estos sean al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad. Además, Sanidad recomienda la compra en el pequeño comercio, de vecindad, para favorecer la disminución de las aglomeraciones y se minimice la movilidad.

Regla de las 6M

El Gobierno señala que en cualquiera de las actividades y celebraciones que se vayan a llevar a cabo durante estas fechas, se sigua un mensaje de prevención: la regla de las 6M. Es decir, quiere que se mantengan seis medidas de prevención: uso de mascarillas; lavado de manos; metros (distancia física); maximizar la ventilación y actividades al aire libre; minimizar el número de contactos; y "Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".