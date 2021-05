"Los botellones aumentarán los casos de coronavirus; lo veremos en 14 días". 

Aglomeraciones de personas, botellones improvisados, bailes, gritos, ausencia de medidas antiCovid... Los expertos lo tienen claro: las celebraciones, muchas de ellas en la calle, registradas en toda España tras el fin del toque de queda darán un vuelco a los datos de infectados por coronavirus. "La gente estaba con tantas ganas de salir que era imposible impedirlo", asegura el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), el doctor Jesús Molina Cabrillana. "No se puede predecir específicamente el efecto de cuántos casos aumentarán", dice Molina. Sin embargo, cree que los contagios subirán "si esta actividad se transforma en un hábito en los jóvenes", y que dentro de 14 días, aproximadamente, se podrán ver los verdaderos resultados de este 'fiestón' a nivel nacional.

Centenares de personas, mayoritariamente jóvenes, de festejo tras más de un año de control sanitario, no es la mejor noticia para los especialistas que trabajan con los datos de la pandemia. Es más, según el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y epidemiólogo, Álvaro Goñi de Francisco, un factor que hace aún más peligrosas este tipo de concentraciones callejeras es que la edad de los participantes les deja fuera, al menos en estos momentos, de la población que ha sido o está siendo vacunada, con lo que las posibilidades de contagio se incrementan. Además, señala que este grupo etario normalmente presenta síntomas "más leves", por lo que puede, incluso, que algunos casos no se notifiquen y "sigan interactuando con gente más mayor. Finalmente ellos son los que peligran en este tipo de circunstancias".

Hasta hoy, la incidencia acumulada en España se encuentra en los 189 puntos, y el Ministerio de Sanidad ha notificado 13.984 nuevos casos durante el fin de semana del 9 de mayo. "Ni yo, ni nadie en España, puede saber cuántas personas van a volver a ingresar en las UCI", señala el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien también asegura estar "decepcionado" por esta situación. Y es que, Simón no descarta la llegada de una cuarta ola por estas polémicas celebraciones.

Aglomeraciones en pleno centro de Barcelona tras el fin del estado de alarma EP

Una sensación de "falsa seguridad" y un "vacío legal"

No solo son las imágenes de los botellones lo que preocupa, sino que "el peor problema es cuántos de esos botellones se producirán en lugares cerrados, como es el caso de los domicilios particulares", dice Goñi de Francisco. El epidemiólogo insiste en que las fotografías son un impacto visual o "la punta del iceberg" de todo lo que podría traer la falta de garantías respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias. "Existe una sensación de que se ha superado una crisis de la Covid, una idea de 'falsa seguridad', cuando lo que en realidad lo único que ha decaído es simplemente una cuestión legal", asevera.

Asimismo, el portavoz de la Sempsph, cree que no es posible que de un día para otro se haga vida normal: "Tendría que haberse hecho de una forma escalonada, porque no es que a partir de las 00:00 horas del 9 de mayo la pandemia iba a acabarse, el riesgo es exactamente el mismo", apostilla. En cuanto a las reuniones que se realizan en casa, ambos expertos coinciden en que existe un "vacío legal" en el que la Comunidad de Madrid y otras autonomías "recomiendan" no realizar encuentros de no convivientes. Sin embargo, Goñi de Francisco considera que "uno puede recomendar comer frutas o realizar ejercicio, pero nadie me obliga a hacerlos... en este caso ocurre exactamente lo mismo".

Esta situación recuerda a los especialistas a la vivida para la Semana Santa o la Nochevieja, ya que parte de los jóvenes no tienen "consciencia porque en general viven lejos de sus padres y no tienen ningún arraigo familiar". Entonces, se "despreocupan, hacen reuniones y transmiten la enfermedad entre personas de su misma edad". ¿El problema? Se produce cuando regresan a casa y "muchos de los contagios llegan tras este tipo de situaciones", advierte el epidemiólogo. Sobre todo, ahora que han terminado las restricciones por los cierres perimetrales en las autonomías.

¿Medidas futuras?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado las imágenes de este fin de semana como "lamentables" y ha criticado los gritos de "libertad", ya que esta palabra "no significa infringir las normas". El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que culpará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si viene una nueva ola a España: "Pasamos de la alarma al caos".

Para los expertos, tomar medidas al respecto es fundamental. No solo en cuanto a la parte legal de "no permitir o evitar los eventos en interiores", sino también en cuanto al turismo: "Se debería pedir una PCR negativa para los viajes internacionales y para los nacionales", comenta Goñi de Francisco. Por su parte, Molina insiste en que "el estado de alarma no debería haber acabado así de rápido". ¿Qué harían ellos para frenar una cuarta ola? Los expertos enfocarían los planes en la vacunación y en "hacer lo posible para volver a los cierres perimetrales y restricciones, porque se apresuraron en dar una fecha de término".

Sin embargo, desde el Gobierno han insistido en que "no hay necesidad ninguna de hacer un cambio normativo ahora mismo" porque comunidades autónomas y ayuntamientos tienen "un arsenal normativo" para impedir este tipo de situaciones. El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez se encuentra a la espera del criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para restringir los derechos fundamentales fuera del estado de alarma.

Cuando este domingo 9 de mayo los relojes marcaban las 00:00 horas, los ciudadanos dijeron adiós al toque de queda, al estado de alarma y a otras restricciones con celebraciones como la de Año Nuevo. Pero lo que no pensaban fue que esto podría traer consigo una nueva ola como indican los especialistas. Ahora solo queda realizar la cuenta atrás -como se hizo aquella madrugada-, pero no para celebrar el fin de las medidas, sino para saber si en unas semanas más llega el aumento de casos de coronavirus... o nuevas medidas para contener una posible cuarta ola. Los próximos 14 días lo dirán.