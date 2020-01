Cinco brutales asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en un enero negro

Crueldad, injusticia, sinrazón... enero ya lleva el apellido de negro. Cinco mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en unos crímenes atroces. María fue ayer degollada y su cuerpo apareció en medio de un charco de sangre en la cocina de su casa. 24 horas antes, Liliana era acuchillada delante de sus dos hijos menores de 11 y 14 años . El 18 de enero, Judith recibió un tiro en la cabeza de su expareja, un mosso d'esquadra. Cuatro disparos recibió Olga el 12 de enero de su pareja en Puertollano. Por último, la primera víctima mortal de 2020 fue Mónica Linde, asesinada el día de Reyes junto a su bebé de tres años. Ninguna había presentado una denuncia previa.

Ayer el día amanecía con la triste noticia de que una mujer de 73 años había muerto en Caniles (Granada) apuñalada en el cuello por su pareja, de 77. La quinta víctima por violencia de género de 2020 murió degollada la noche anterior en el domicilio conyugal, ubicado en la calle Francisco de Asís de este municipio de apenas 4.000 habitantes. María fue hallada en la cocina de la vivienda en medio de un charco de sangre por los agentes que se dirigieron a la casa después de que el hombre se desplazara a un centro hospitalario para ser atendido y confesara allí el crimen. El detenido se ganó la vida trabajando en el campo, y la mujer -ambos muy conocidos en el pueblo- se había encargado del cuidado de personas durante muchos años, aunque estaban ya jubilados. "¿Cuándo va a parar esto?", se preguntaba la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cuando se conoció la muerte de María todavía se estaba llorando a Liliana, que 24 horas antes fallecía a causa de las puñaladas que le asestó su pareja la madrugada de este miércoles delante de sus dos hijos de 11 y 14 años. Ambos son los primeros huérfanos de madre a consecuencia de la violencia de género que se incluyen en la estadística de este año. Los hechos tuvieron lugar en la calle Viriato de la pequeña localidad toledana de La Puebla de Almoradiel, de unos 5.000 habitantes, donde la pareja, de origen rumano, residía desde 2006.

Tan solo cuatro días antes, un mosso d'esquadra esperaba a su expareja, Judith, en el garaje de su casa en Terrassa (Barcelona) y le quitaba la vida a esta joven de 29 años de un disparo con su arma reglamentaria. Atrás quedaban los episodios en los que, según los familiares de la víctima, acosaba a la víctima. Habían convivido juntos hasta que hace unos meses la mujer decidió poner fin a la relación. Desde entonces, llamaba continuamente a Judit, la perseguía y la acosaba para convencerla de que volviera con él, aunque la joven se negaba. Ambos cuerpos fueron encontrados sobre las 21:30 horas en un aparcamiento de la avenida Madrid de la ciudad vallesana.

El crimen de Terrassa no solo ha golpeado a los vecinos de la víctima, sino también al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, donde el agente trabajaba en tareas de seguridad ciudadana, destinado precisamente al área básica de la demarcación policial. "Después de un 2019 trágico, la violencia machista vuelve a golpearnos", decía el alcalde de la localidad catalana, Jordi Ballart. El 12 de enero en Puertollano (Ciudad Real), otro hombre, en este caso de 53 años, mataba a su pareja de 61. La ucraniana Olga encontró a su pareja a través de un programa de telerrealidad de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Antonio, español de 53 años, aceptó. Tras matarla se quitó la vida con el arma con la que le asestó cuatro disparos.

La primera muerte por violencia machista del año tuvo lugar el día de Reyes en Esplugues de Llobregar. Sobre las seis de la mañana los vecinos de número 47 de la calle de Mestre Joan Corrales se asomaban a las ventanas no porque se hubieran levantado para ver los regalos que habían dejado Melchor, Gaspar o Baltasar, sino porque el portal de su vivienda estaba siendo acordonado por los Mossos. Una de sus vecinas, Mónica, había sido asesinada por su pareja. Juntos habían vivido en ese piso con la hija de ambos, de tres años, a la que también quitó la vida. Este hombre de 27 años y nacionalidad española intentó lesionarse después. Su hija, Ciara, también ha sido la primera incluida en otra ficha que, por otro lado, contabiliza de manera separada a 'menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre en España'. Según este recuento, que se realiza desde 2013, ya son 35 los niños, niñas y adolescentes asesinados por este tipo de violencia.

Tras estas cinco muertes la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado en su cuenta de Twitter que el Gobierno no descansará hasta que se erradique la violencia machista. "Nos queremos vivas y es evidente que no podemos descansar hasta que no haya ni una menos. Mis condolencias a la familia y amigos de la mujer asesinada", ha escrito Montero. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR (900 20 20 10), y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112.