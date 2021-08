Caballos y ‘aloitadores’ vuelven en la primera Rapa das Bestas de la pandemia.

Pocos acontecimientos en Galicia atrapan con tanto magnetismo el ojo de las cámaras como A Rapa das Bestas, un primitivo y gallardo ejercicio de fuerza, pericia y astucia en el que el ser humano trata de doblegar con sus propias manos la voluntad de cientos de caballos salvajes y cuya versión más popular se celebra este fin de semana en la parroquia de Sabucedo. Esa minúscula pedanía de la localidad pontevedresa de A Estrada, habitada por no más de una treintena de vecinos, recibe cada año a miles de visitantes procedentes de muchos lugares del mundo dispuestos a contemplar, entre el asombro y la estupefacción, un espectáculo que desde 1567 se lleva celebrando cada año ininterrumpidamente. O casi, ya que esta tradición medieval que ni la Guerra Civil española fue capaz de interrumpir se vio obligada a ceder ante la pandemia de la Covid-19, echando el cierre a los curros por primera vez desde que se tiene memoria.

Sucedió el año pasado y a punto ha estado de ocurrir este, en el que la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo tuvo que retrasar su celebración desde el tradicional primer fin de semana de julio hasta el último de agosto, que ha sido el elegido para poner en escena una versión ligeramente desvaída, pues las gradas no acogerán más que a un tercio de los espectadores que suelen asistir.

No faltan, no obstante, los ojos de las cámaras que ya han llevado este espectáculo a los lectores de publicaciones como The New York Times, The Guardian o National Geographic, y en Sabucedo está el cineasta madrileño Rodrigo Sorogoyen con un equipo de 30 profesionales para grabar en el curro imágenes para su película ‘Las bestias’.

El ganador de un Goya a la mejor dirección por ‘El Reino’ (2018) es, tal vez, el más conocido de los 92 profesionales de la comunicación y el sector audiovisual acreditados para cubrir esta fiesta que desde 2007 es de interés turístico internacional, cantidad que también se ha visto notablemente menguada en lo que la organización ha llamado la primera Rapa das Bestas de Sabucedo de las era pos-COVID-19.

Con todo, a los principales medios de comunicación gallegos se han sumado este año una productora estadounidense, una fotógrafa coreana, una cineasta danesa, reporteros de la televisión pública checa o fotógrafos portugueses. Se mantiene incólume, pues, el atractivo de estas jornadas en las que los ‘aloitadores’ se fajan, entre una nube de polvo, relinchos y jadeos, con los caballos salvajes para cortarles la crin, que antiguamente se utilizaba para confeccionar instrumentos de cuerda, para hacer escobas o para rellenar colchones.

Son dos curros (este sábado a las 18:00 horas y el domingo a las 12:00) los que celebran ante medio millar de espectadores, los cuales agotaron las entradas en doce minutos desde que se abrió la taquilla virtual, y en ellos participan unos 70 ‘aloitadores’ y un par de cientos de caballos, que tras vagar libremente todo el año por los montes de la comarca fueron reunidos el viernes por cientos de voluntarios. La tradicional jornada de la subida al monte comenzó con la misa de honor al patrono de la parroquia, San Lourenzo; no en vano el germen de esta fiesta en Sabucedo está determinado por un inequívoco componente religioso.

Cuenta la leyenda que en 1957, la peste asoló Sabucedo y que dos hermanas ofrecieron a San Lorenzo dos yeguas si las libraba del mal, tras lo cual, al no poder la Iglesia hacerse cargo de los animales, fueron soltados en el monte, dando origen a una cita cuyo encanto traspasa hoy las fronteras españolas.

Los caballos, congregados y descansando, se han preparado para un espectáculo en el que los ‘aloitadores’ han tenido que someterse a test de antígenos antes de bajar al curro para poder medirse sin mascarilla con los equinos. Una medida más de las muchas que se han tenido que tomar para poder celebrar de nuevo un espectáculo para el que Paulo Vicente Monteagudo, presidente de la Asociación Rapa das Bestas, ha apelado a las responsabilidad colectiva para que sea "un evento seguro y llevado a cabo de una forma honorable".

El alcalde de A Estrada, José López Campos, ha reconocido que "seguramente lo más fácil este año habría sido no organizar la Rapa, pero quisieron hacerla aunque fuera cambiando la fecha y con un formato diferente, pero no menos ilusionante”.

Algo así habrán pensado quienes se han desplazado hasta Sabucedo con sus lentes listas para inmortalizar una vez más una fiesta tradicional en la que se desenvuelve una noble batalla entre el hombre y el caballo que ha merecido de forma continuada la atención no sólo de fotógrafos y curiosos, sino también de antropólogos y estudiosos de todo el planeta.