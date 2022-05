Calviño rechaza posar en un 'photocall' por ser la única mujer de la fotografía

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rechazado posar para una fotografía junto a los organizadores del evento 'Madrid Leaders Forum', celebrado este martes en Ifema, por ser la única mujer. El pasado mes de febrero, Calviño ya advirtió que no volvería a "hacerse una foto" o a "participar en un debate" en el que "fuese la única mujer". "Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra", lamentó en ese momento.

Calviño rechaza posar en el 'photocall' de un foro en Madrid al ser la única mujer https://t.co/XOPWLdd1nm



➡️En febrero, advirtió que no volvería a "hacerse una foto" o a "participar en un debate" en el que "fuese la única mujer" pic.twitter.com/sQkdZEXNW5 — Europa Press (@europapress) May 10, 2022

La vicepresidenta primera ha cumplido hoy con su palabra y a la entrada del evento organizado por la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE, Calviño ha comunicado que no posaría en la fotografía al darse cuenta de que era la única mujer que formaba parte de ella. "Lo siento, de verdad. Lo tendríamos que haber hablado", ha lamentado la titular económica del Gobierno. Sin embargo, al terminar su participación en el acto y ya con la presencia de la secretaria general de CEIM, Sara Molero, la vicepresidenta ha accedido a posar para la fotografía oficial del foro.

En este sentido, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, asegura que "no esperaba" la actitud de Calviño, aunque matiza que no lo ve "importante". Garrido ha asegurado que "respeta" la posición de la vicepresidenta y que "cada uno hace lo que quiere", ha señalado en una intervención en 'Cuatro' recogida por Europa Press. Aún así, ha indicado que cada organización que compone CEIM elige a su presidente y que él no puede decidir sobre si son mujeres y hombres los que representan al colectivo. De los doce cargos directivos de la patronal empresarial madrileña nueve son hombres y tres mujeres -dos vicepresidentas y la secretaria general-.

"Nuestras organizaciones tienen unos reglamentos democráticos. Cada organización elige sus representantes y no tenemos nada que decir. Creo que tenemos que respetar la democracia de las organizaciones que tienen un estatuto que contempla cómo hay que presentarse. No doy importancia a si hay más mujeres u hombres", ha insistido. A renglón seguido, ha apuntado que una de las tres mujeres que forman parte de la directiva se ha incorporado recientemente al ser elegida presidenta de la Asociación de Empresarios del Henares, Laly Escudero, quien relevó a un hombre tras ganar las elecciones el pasado noviembre. "Las mujeres enriquecen las organizaciones, pero no podemos forzar tampoco", ha proseguido Garrido, quien ha concluido reiterado que no se ha tomado "a mal" que Calviño se negase a sacarse la foto.