Cambio de hora: así puede afectar a la economía más allá de dormir menos. 

Llega el fin de semana en el que toca dormir una hora menos por el cambio de hora. La madrugada de este sábado al domingo, del 26 al 27 de marzo, a las 02:00 horas serán las 03:00 horas. Es el día de adelantar una hora los relojes, dando comienzo el horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre. Sucede lo mismo que hace décadas cada vez que entra la primavera. Pero las consecuencias de esta medida van más allá de cuando suene el despertador, porque, según el experto José Canseco, profesor de EAE Business School, tiene efectos negativos en la economía, como una reducción de la productividad de las empresas y en la de sus profesionales. Además, esta medida, pensada inicialmente para ahorrar energía y adaptar las actividades cotidianas a las horas de luz, ha generado en los últimos años una controversia sobre cómo de efectiva resulta para la reducción del consumo y, como contrapartida, cuánto desestabiliza la salud de los ciudadanos.

¿Cuándo se hará el último cambio de hora?

Con el cambio de hora se cumple la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. Si bien en el conjunto de la UE en el año 2018 se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició un proceso que si bien consideraba suprimir este cambio en 2019, los entonces Veintiocho consideraron que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión hasta el año 2021. En España, en 2019 el Consejo de Ministros del 22 de marzo, la entonces portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, adelantó que España mantendría su huso horario y el cambio de hora estacional mientras reflexionaba hasta el año 2021.

El cambio de hora ¿ahorra?

Argumenta Canseco que "en algunas ocasiones, en función de la actividad de la empresa, podría acarrear costes adicionales, debido a posibles ajustes de horarios de sus empleados vs servicio al cliente internacional". Este experto garantiza que además, "podría afectar el consumo de energía (iluminación y calefacción), pero está demostrado que estos costes/beneficios (en función de si es el cambio de octubre o marzo) son marginales. Claramente el mayor coste es el asociado al rendimiento de los profesionales en los días de adaptación".

Y continúa: "Las consecuencias sobrepasan fronteras y afectan también al comercio internacional, donde se pueden generar algunas distorsiones, especialmente en lo que respecta a los horarios de los mercados financieros y su coordinación de los horarios de trabajo entre empresas de diferentes países. Esto puede afectar la eficiencia de los procesos comerciales, la comunicación y la colaboración".

¿Qué países cambian la hora?

El cambio horario forma parte de una Directiva Europea que afecta a todos los Estados miembro de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde. Por tanto, el cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora. La Comisión Europea considera que el consumo de energía no es el único aspecto positivo sino también subraya otros impactos sobre sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

¿Desde cuándo se cambia la hora?

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad en iluminación. Desde 1981 se aplica como directiva que se renovaba cada cuatro años hasta la aprobación de la Novena Directiva, del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, en enero de 2001, que establece el cambio con carácter indefinido.

¿En qué huso horario está España?

Desde AE Business School consideran importante recalcar que España no está en el huso horario que le corresponde (por lo tanto, en verano estamos en GMT+2) y el horario de verano beneficia a los países norte europeos. En un país como España, "lo idóneo sería volver al huso horario GMT+0 (el que nos corresponde) y adoptar el horario de verano todo el año, lo que en la práctica es un GMT+1. O bien quedarnos en el actual huso horario GMT+1 y adoptar el horario de invierno todo el año. Esto cubriría el horario laboral estándar sin problemas de luz solar en cualquier época del año".

El cambio de hora y el sueño

Somnolencia acumulada, falta de concentración e incluso un aumento de los accidentes de tráfico son algunas de las consecuencias del déficit de sueño que provoca el cambio de hora, una modificación que, para un experto en trastornos del sueño, "no tiene ningún sentido. Lo ideal sería quedarnos en el horario de invierno". Así lo asegura a Efe Gonzalo Pin Arboledas, jefe de la Unidad del sueño del Hospital Quirónsalud Valencia, quien explica que el cambio horario que entra en vigor este fin de semana "nos da más luz por la noche y retrasa la hora de dormir, pero la hora de despertarnos sigue siendo la misma, lo que está asociado con el aumento del déficit crónico de sueño en general en la población".