Sanidad prioriza a dentistas y al resto del personal sanitario para las vacunas

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la segunda actualización de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en la que se recomienda que se debe continuar vacunando a las personas de la primera etapa, es decir, a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, otro personal sanitario y sociosanitario y personas grandes dependientes que no estén institucionalizadas. Además, el mismo documento establece que dentro del grupo de 'otro personal sanitario y sociosanitario' se va a priorizar a los profesionales del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerados de primera línea. También se vacunará al personal de Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende sin mascarilla durante más de 15 minutos.

En cuanto al personal sociosanitario que no es considerado "de primera línea", solo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. Aunque este personal se considera grupo 3, si es más factible podrá vacunarse en la misma visita que las personas a las que asisten, es decir, en el grupo 4. Del mismo modo, en la actualización que indica que el personal sanitario y sociosanitario que no se incluye en la primera etapa de vacunación podrá vacunarse en la etapa 2 de manera prioritaria, dentro de las categorías "personal esencial de primera línea" u "otro personal esencial".

Sanidad destaca también la importancia de mantener la pauta de dos dosis en las poblaciones que se están vacunando, administrando la segunda dosis cuanto antes a partir de los 21 días en el caso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, y cuanto antes en el caso de la vacuna de Moderna a partir de los 28 días. La pauta completa de vacunación se realizará con la misma marca de vacuna.

No obstante, y teniendo en cuenta la situación actual de disponibilidad de dosis y la evidencia que continua apareciendo en relación a la duración de la inmunidad tras la infección y la baja frecuencia de casos de reinfección, se podrá posponer la vacunación del personal sanitario de primera línea (grupo 2) y el otro personal sanitario y sociosanitario (grupo 3) hasta que transcurran 6 meses de la fecha de diagnóstico. Esta recomendación se realizará preferentemente en las personas de estos grupos menores de 55 años de edad y sin condiciones de riesgo.

Mayores de 80 años, los siguientes

El próximo grupo en la siguiente etapa incluye a las personas mayores de 80 y más años, que comenzará a vacunarse en el "menor plazo de tiempo posible" y en función de la disponibilidad de dosis de vacunas. Según datos del INE correspondientes a enero de 2020, en España hay 2.851.054 personas de 80 y más años, 1.056.207 hombres y 1.794.846 mujeres, lo que representa el 6 por ciento de la población. Sin embargo, algunas de las personas de este grupo de edad pueden haber sido vacunadas en los grupos considerados con anterioridad (grupos 1 y 4) por lo que el número de personas a vacunar será menor al que figura en el párrafo anterior.

La justificación ética de la priorización realizada se basa, tal y como han detallado desde el departamento que dirige Salvador Illa, en los principios de "necesidad, equidad y reciprocidad", que aconsejan la priorización dentro de cada uno de los grupos para vacunar a las personas que más se exponen al riesgo de enfermar (sanitarios y sociosanitarios más expuestos) y aquellas que más se hospitalizan y fallecen. Finalmente, en el documento se resalta el criterio de solidaridad para que todos los esfuerzos se centren en todas aquellas personas que puedan ver más afectada su salud o estén más expuestas al virus.