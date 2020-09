Cantabria establece un cordón sanitario en Santoña ante el aumento de positivos.

El Gobierno de Cantabria ha establecido un cordón sanitario en Santoña, de donde no se podrá entrar ni salir en los próximos 14 días, ante la evolución de la pandemia de Covid-19 en el último mes y el aumento de casos, actualmente64 activos, tanto en el municipio como en otros limítrofes. La medida se hará efectiva hoy mismo, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Se trata de una decisión "muy difícil", que correspondería a una fase dos "intensiva" o una fase uno "más ligera" de la desescalada, ha explicado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que se ha adoptado para velar por la salud de las personas y evitar el colapso de los servicios sanitarios, y que se aplicará a otros lugares en caso necesario.

De este modo, se restringe en el municipio la libre entrada y salida salvo aquellos desplazamientos autorizados en el ordenamiento jurídico como la asistencia a centros sanitarios y de enseñanza obligatoria -lo que supone que "de momento los colegios no se van a cerrar"-, al trabajo, el cuidado de personas mayores, menores y dependientes, y por causas de fuerza mayor.

Para asegurar el cumplimiento del cordón, se establecerá un control de entrada y salida al municipio las 24 horas, tanto por tierra como marítimo, en el que participarán alrededor de 50 agentes. Según ha informado el coronel de la Guardia Civil, Luis del Castillo, solo se podrá acceder a Santoña a través de la CA-141, mientras que se cerrará la entrada por la CA-241. En el control terrestre, en el que la Guardia Civil contará con el apoyo de la Policía Local, participarán unos 40 agentes, y en el marítimo, con una embarcación, entre siete y ocho.

En el ámbito de la residencias, se suspenden las visitas y salidas al exterior. También se suspenden todas las actividades de hostelería y restauración excepto el servicio de comida a domicilio y recogida en establecimiento; todas las actividades colectivas deportivas; y todas las actividades en centros y establecimientos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, espectáculos y de ocio.

Los hoteles no se cierran pero sí sus zonas comunes. La ley contempla la excepción de que las personas alojadas en ellos podrán abandonar el municipio para dirigirse a su lugar habitual de residencia. Asimismo, se restringe la concentración de personas en bodas, bautizos, comuniones, velatorios, funerales, entierros y celebraciones religiosas a un máximo de 10.

Además, desde Sanidad se ha pedido "encarecidamente" a la población de Santoña que limite las salidas de sus domicilios "lo máximo posible" y solamente lo hagan para "las cuestiones fundamentales".

Aunque también han aumentado los casos en municipios colindantes a Santoña, el número "no es significativo", según el consejero, porque, si bien han crecido, todavía no los pone "en una situación comprometida". "En Santoña no solo ha aumentado el número sino que ya hay casos de cuarta generación", ha subrayado.

Situación en Santoña

En la misma rueda de prensa, la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, ha explicado que el cordón sanitario se ha adoptado por la tasa de casos activos de los últimos 14 días, con 562 por cada 100.000 habitantes cuando en Cantabria es de 193; por el aumento de positivos en PCR, del 7,4% al 9,4%, y por la aceleración de la curva epidémica. Ha aumentado la incidencia acumulada y el nivel de contagio de transmisión. Solo en agosto se han detectado 77 casos positivos.

El 32% de los contagios en Santoña se ha producido en el entorno laboral; el 25% dentro del domicilio; el 13% en eventos sociales y celebraciones; y el 29% tiene origen desconocido.

En este sentido, preguntado por el brote en una conservera la semana pasada que inicialmente afectó a 13 trabajadores, el consejero ha explicado que este tipo de industria "favorece" la transmisión de virus, que posteriormente se llevan al domicilio y de ahí a la comunidad, mientras que Navas ha apuntado que estas "ramificaciones" se deben a que las medidas de control "no han funcionado".

En este sentido, Rodríguez ha confirmado que se mantiene la reunión prevista este jueves con la industria conservera de Santoña para reforzar las medidas de prevención. La directora general ha recordado que la conservera, como muchas otras industrias, ha sido objeto de una inspección que, de momento, se ha saldado con un apercibimiento, aunque todavía se están evaluando las inspecciones, siguiendo el procedimiento. La Ley de Salud Pública establece un régimen sancionador de hasta 600.000 euros.

Según Navas, la situación de la villa es "preocupante pero controlable si toda la población colabora" y adopta las medidas de precaución conocidas --mascarilla, distancia social y limpieza de manos- que permitirían aplacar la curva. En este sentido ha hecho un llamamiento a toda la población de Cantabria para que respete las medidas de precaución, fundamentalmente, la de limitar el contacto social. "Es fundamental que Cantabria controle la curva epidémica" porque actualmente el nivel de los brotes está creciendo en la región.