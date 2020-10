Seis años de cárcel para el hombre que intentó cortar las orejas a su mujer

Llevaban meses separados y hace dos años un hombre atacó con un cuchillo a su expareja con la intención de cortarle las orejas. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado ahora a este hombre a seis años y ocho meses de cárcel. El tribunal lo considera responsable de un delito de lesiones y de otro de maltrato psíquico habitual. Los jueces consideran acreditado que el procesado, el 9 de agosto de 2018, abordó a la víctima, "de la que se hallaba separado desde meses antes, al haber ella roto la relación sentimental", en la puerta de la cocina de la empresa en la que ambos trabajaban.

La mujer aceptó hablar con él y el condenado, tras cerrar la puerta de la cocina, le preguntó si mantenía una relación con otro hombre para, después, pegarle un fuerte puñetazo en la cara. Cuando la víctima se encontraba en el suelo como consecuencia de la agresión, la atacó con un cuchillo, al tiempo que le decía que le iba a cortar las orejas. La mujer se protegió con los brazos, por lo que sufrió cortes. El acusado cesó en su agresión cuando intervino una compañera de trabajo.

Los magistrados consideran que el condenado "no buscaba la muerte" de la denunciante. "Pretendía comprometer su integridad física de un modo importante, pero no acabando con su vida", destacan. Así, indican que tenía como propósito "hacer real una amenaza vertida a lo largo de la vida matrimonial", pues le decía que la infidelidad la sancionaría con un corte de orejas. Además, destacan que "tuvo ocasión de culminar su propósito homicida de haber existido", sin embargo, "siempre dirigió el cuchillo hacia las orejas de su víctima, no hacia otras partes u órganos vitales".

El tribunal considera probado que el imputado creó "un entorno de maltrato psíquico constante, con un claro desvalor hacia la persona de su pareja, a la que insultaba, humillaba y amenazaba", por lo que también lo condenó como autor de un delito de maltrato psíquico habitual.