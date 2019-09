¿Sacándote el carnet de conducir? Estas son las novedades del examen práctico

Las novedades que llegan al examen práctico a partir de este mismo lunes a buen seguro que son vistas con buenos ojos para todos aquellos que se estén preparando para el carnet de conducir. Y es que podrán contar con las ayudas a la conducción.

Esto supone que aquellos vehículos de autoescuela que tengan incorporadas tecnologías como el Start-Stop, entre otros, podrán ser utilizados en los exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"Es la adaptación de las novedades tecnológicas al examen de conducir, sistemas que ya incorporan la mayoría de los vehículos como avisadores de aproximaciones o que no se cale en ninguna rampa", ha asegurado Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados a Europa Press.

Según ha informado la DGT, estos serán los sistema de ayuda que podrán implementarse durante las pruebas de control.

Start-Stop

Consiste en el sistema de ayuda de salida en pendiente. Evita, así, que no se cale el coche al arrancar en este tipo de tramos. Apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague.

El sistema de ayuda de salida en pendiente, también conocido como 'Hill Holder', es un dispositivo que cuenta con un sensor que detecta el ángulo de inclinación en el que se encuentra el coche, impidiendo que el automóvil se vaya hacia atrás al levantar el pie del freno.

Activación automática de alumbrado y limpiaparabrisas

Respecto a este, la DGT ha especificado que, al igual que en la actualidad, el examinador podrá pedir al aspirante en las comprobaciones previas que localice ambos mandos, aplicando los criterios de calificación existentes.

"Si durante el desarrollo de la prueba cualquiera de los mandos mencionados, o ambos, se activan, no se aplicará ninguna penalización", ha señalado Tráfico.

Además, si durante el desarrollo de la prueba el sistema de activación automática de alumbrado no se activase, siendo necesario por la falta de visibilidad, el aspirante "deberá hacerlo manualmente". Si no lo hiciese, el examinador lo calificará como falta leve y una vez calificado se indicará que lo active y, de no hacerlo, se calificará como falta eliminatoria.

AEB: frenado de emergencia urbano e interurbano

El examinador valorará la situación como si se tratara de una intervención del profesor, calificándolo en consecuencia.

RCTA: alerta de tráfico cruzado

El examinador valorará la situación teniendo en cuenta si existe o no visibilidad. Si no hay visibilidad y se activa el sistema, no se calificará siempre y cuando la maniobra se haya realizado en condiciones de seguridad.

Cámara de marcha atrás, 360º y sensores de aparcamiento

Eso sí, la DGT matiza en este sentido que no está permitido el sistema de ayuda de estacionamiento total, en el cual el vehículo toma el control por sí mismo y no se requiere de intervención del conductor.

Sistema de detención de fatiga

Alerta al conductor en situaciones en las que pierda la concentración al volante, ya sea por fatiga o sueño, para evitar posibles accidentes.

EBD: aviso de frenada de emergencia

Ayuda a los conductores a detectar cuándo el vehículo que circula por delante está realizando una frenada de emergencia.