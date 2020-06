La madre de Marta Calvo, joven desaparecida el pasado 7 de noviembre de 2019 y cuyo cuerpo sigue sin aparecer, lleva siete meses esperando que la Guardia Civil encuentre algún indicio de dónde puede estar en un vertedero. Marisol ha escrito una desgarradora carta a la que ha puesto voz en 'Espejo el diario Levante. Ella quiere lanzar un mensaje de madre luchadora, agradeciendo el trabajo de la Guardia Civil pero criticando a políticos y jueces. En la carta reconoce que siente "dolor, rabia, enfado, tristeza, impotencia, desesperación, dolor, dolor y más dolor" y apunta que se reserva fuerzas para "seguir luchando" para que "se haga justicia".

Recuerda en la carta que "Marta salió con total confianza a pasar unos días con una persona que había conocido, sin miedo, con libertad" y asegura que tenía la bonita y buena costumbre de mandar un mensaje del sitio donde se encontraba. En cuanto pasaron horas sin responder la madre recuerda como se fue hasta la ubicación. "Lo tuve de frente, me enfrenté a él y me negó haber estado con ella. Me negó incluso conocerla para entregarse semanas después en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent confesando que Marta estaba fallecida y que él se había deshecho del cadáver de mi hija de una forma brutal que no soy capaz ni de pronunciar ni de escribir", apunta. A pesar de todo reconoce que "se acoge al derecho de no declarar y es lo que nos lleva a que Marta no esté con nosotros a día de hoy". Se refiere a Jorge Ignacio Palma, presunto asesino de la joven.

A la Guardia Civil le da las gracias "pero no todo son agradecimientos porque detrás hay una vida y una familia rota". A los políticos les pide que "empaticen conmigo un poquito y con los padres que han pasado por mi misma situación y piensen, dios no lo quieran, que fuera la hija de ustedes, ¿cuantas mujeres más tienen que ser violadas o asesinadas en manos de este tipo de personas inhumanas sin sentimientos -por no decir lo que realmente pienso de ellos-. Creo que ante leyes y condenas mas duras estos depravados asesinos violadores delincuentes se lo pensarían un poco más quizá hasta el punto de no hacerlo. Salvemos vidas que todavía estamos a tiempo y evitemos que otras familias tengan que sufrir este terrible sufrimiento y dolor. ¿En este país vamos a seguir perdonando a este tipo de individuos con condenas irrisorias?".