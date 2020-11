Las últimas pistas del caso Alcàsser y sus incógnitas vuelven a Cuarto Milenio

"De decir la verdad, me despellejarían". Es la declaración del forense Luis Frontela en el último programa de Cuarto Milenio al volver a ser preguntado por la tercera vía que estudia del caso Alcàsser. ¿Qué pasó con Anglés? "No lo puedo contar", insiste. El programa presentado por Iker Jiménez volvió a poner de actualidad ayer uno de los casos más enigmáticos de la crónica negra de España que "sigue siendo una herida que divide a la sociedad", aseguraba Jiménez. Durante una hora, el espacio de Cuatro debatió sobre la aparición de cuatro huesos 30 años después de encontrar los cuerpos de las niñas en la fosa de La Romana y que, tras cotejar el ADN, se ha sabido que pertenecían a Miriam. También repasaron viejas teorías, desmontaron otras y aportaron nuevos datos sobre el posible paradero de Antonio Anglés: una llamada y una fotografía. El caso sigue abierto en el juzgado de instrucción número seis de la localidad valenciana de Alzira. En 9 años se extinguirá la responsabilidad penal de Anglés. Mientras, sigue su búsqueda. ¿Sigue vivo? ¿Murió hace 30 años? La respuesta sigue en el aire.

A lo largo del programa presentado por Iker Jiménez se trata de dar respuesta a cada una de las preguntas que siguen abiertas del caso. Sobre los cuatro huesos encontrados en ese paraje terrorífico al que acuden cada vez más amantes de este tipo de turimo, Fernando García, padre de Miriam, tiene claro que "los han colocado" porque no se explica cómo 30 años después quedaran a simple vista las falanges de la mano de su hija. En su día Frontela ya advirtió que le parecía hasta normal que fueran de Miriam, Toñi o Desirée, por como se hicieron las cosas. José Miguel Gaona, psiquiatra forense licenciado en Medicina y Cirugía lo tachaba ayer de "insólito" porque lo primero que hace el forense es "una descripción de los restos, lo que hay, lo que falta..." y no entiende "por qué no se vuelve al escenario para buscar más". La autopsia sí reflejaba que a la niña le faltaban esas pequeñas falanges que ahora han encontrado.

El resto de expertos de la noche también creen que, después de saber cómo se operó aquella noche, pueda desaparecer pero "no puede ocurrir que luego aparezcan en el mismo sitio". Es lo que mantienen el periodista Francisco Pérez y el criminólogo Félix Ríos, quien recuerda que en su día había una vértebra "que no encajaba en ninguna de las víctimas y en esa línea no se ha trabajado". Este coordinador del Proyecto Nacional Prometeo cuyo objetivo es revisar crímenes y desapariciones que permanecen sin resolver, puso de manifiesto que en este caso se han despertado opiniones muy radicales y hay versiones oficialistas y conspiracionistas y "ambos extremos están muy en los extremos y es muy difícil llegar a juntarlas".

Es el periodista de La Provincias Javier Martínez el que rompe alguna de las teorías conspiratorias al referirse al hallazgo de los huesos. "El doble enterramiento queda descartado", afirma tajantemente. Es lo que desde hace tantos años mantiene el padre de Miriam. El periodista no cree que los huesos "desaparezcan de la fosa para ahora aparecer sino que se los dejaron cuando se inspeccionó la zona. Es un paraje por el que pasa muy poca gente y al llover durante todos estos años han salido a la superficie".

Por su parte el periodista Francisco Pérez, hijo del fallecido Paco Pérez Abellán, cree que "es imposible creer todos los puntos de la versión oficial sobre el caso" porque insiste en que muchas cosas son inverosímiles. Sí cree que Antonio Anglés está muerto y ahora mismo se trata de "un fantasma que todos estamos esperando que aparezca". Y recuerda que Ricart llegó a decir textualmente que "del Anglés no quedan ni los huesos".

Es por eso que no se cree que se subiera a un barco en Lisboa: "Hay pocas posibilidades de que fuera Anglés". Ve como imposible que "un mindundi" logre escapar desde Valencia a Lisboa y ahí escape de polizón en un barco donde lo descubren, encierran, se escapa... Hay que recordar que el presunto asesino de las niñas de Alcàsser sobre el que pesan los cargos de triple asesinato, triple violación, rapto de menores y tenencia ilícita de armas, robó un pasaporte a un yonqui en Lisboa para poder subirse al barco y llegar hasta Dublín y los investigadores siempre habrían creído que murió ahogado. Solo se encontró un salvavidas en la bahía de Dublín.

Tampoco se cree la huida del barco Gaona y tacha de ciencia ficción algunas de las cosas de las que tanto se ha hablado. El barco "tiene velocidad media de 40 kilómetros por hora y caerse de un barco a esa velocidad con la resaca que produce la estela, bajar una zodiac y dejarla en paralelo con las turbulencia del Canal de la Mancha...", deja la duda en el aire. Lo que sí tiene claro es de que los cadáveres hablan y "aparentemente lo más frecuente en este caso es lo contrario. Y se explica: "dos personas de este perfil que solo hayan realizado esta debacle desde el punto de vista de la psiquiatra forense no es lo usual". Para Gaona "Anglés está muerto y si partimos de la base de que es un elemento mas en toda esta historia en el que seguramente la trama era más compleja con espectadores, cooperadores... no sería extraño que esos otros sí se librasen de él con la ventaja de culparle".

El cuarto integrante del debate Javier Martínez también descarta la teoría de que hubiera más personas que cooperaban. Sí cree que "la sentencia deja la puerta abierta a la participación de un tercer individuo pero no tiene sentido que cuando Miquel Ricart -salió de la cárcel tras 20 años de prisión por el asesinato de las niñas- se ve acorralado no hubiese delatado a más personas porque ya lo hizo con Anglés, que le tenía mucho miedo". No es hasta tiempo después cuando declara que está muerto.

El periodista arrojó además dos nuevas pistas: una llamada de teléfono y una fotografía. Ahora se conoce que uno de los tripulantes "que en su día cuando declaró en Liverpool hace años no lo mencionó", habría hecho una fotografía a Antonio Anglés cuando iba de polizón en el City of Plymouth. Ahora "estamos a la espera de saber si la juez considera buscar esa fotografía si pudiera ser importante para situar a Anglés en el barco pero no para saber donde se encontraría en este momento", asegura el periodista de Las Provincias. También habla de una conversación telefónica que ve la luz ahora con un "hombre de una compañía de transportes de Lisboa". La asociación Clara Campoamor, acusación particular en el caso Alcàsser, ha solicitado a la jueza la localización y el interrogatorio de la persona que habló con el fugitivo.