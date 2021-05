Los casos confirmados en Euskadi de la variante india ascienden a tres personas.

Los casos confirmados en Euskadi de la variante india de la Covid-19 ascienden ya a tres, dos de ellos tripulantes del buque Stavanger Pearl, atracado en el Puerto de Bilbao y que está en cuarentena.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha dado a conocer este dato en su comparecencia junto con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que se han dado cuenta de las nuevas medidas que entrarán en vigor en Euskadi tras decaer el toque de queda este domingo.

Junto con los dos casos confirmados de los marineros, la sanidad vasca ha confirmado otro que no tiene que ver con el buque, y además está estudiando otro posible caso. Sagardui ha explicado que los tres casos secuenciados hasta el momento pertenecen al subtipo 2 de la variante india, lo que hace que sean "de interés" pero no "de preocupación" porque esta variante "no escapa de la protección de inmunidad" actualmente lograda.

Hasta ahora, el foco de este barco se eleva a cuatro personas, aunque de momento la técnica de la secuenciación -que tarda varios días- solo ha podido confirmar la variante india en dos de los marineros, que están aislados. El resto de los marineros están guardando cuarentena dentro del buque hasta el próximo 12 de mayo como medida de prevención.