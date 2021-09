Cataluña eliminará la limitación para reuniones pero deja el cierre del ocio

La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que se eliminarán todas las restricciones que aún afectan derechos fundamentales por la pandemia del coronavirus, por lo que decaerá la limitación de reuniones con un máximo de diez personas y las que afectan a la libertad de culto a partir de este viernes, pero mantienen el cierre del ocio nocturno.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que el Procicat está acordando la "letra pequeña" de la resolución que se aprobará el viernes, y que recogerá la eliminación de dichas restricciones. También se valora la posibilidad de cambios en el ámbito de determinados aforos, y en concreto se estudia ampliar el aforo en competiciones deportivas.

Sobre el cierre del ocio nocturno, ha asegurado lo abrirán cuando los datos de la situación epidemiológica lo permitan, y que el Govern es el "primer interesado" con las dificultades que sufre el colectivo. Sin embargo, ha insistido en que aún no se dan las circunstancias para su reapertura, y ha puntualizado que uno de los factores a tener en cuenta para valorarlo es que los ingresados en estado crítico no supere el centenar.

Al preguntársele si contemplan la posibilidad de un pasaporte Covid, Plaja ha asegurado que ahora no está sobre la mesa, y que ya hay otras comunidades que lo han pedido y se ha rechazado. "No se tirarán adelante medidas que puedan discriminar a nadie", ha recalcado la portavoz del Govern, que sí ha asegurado que deben encontrar las fórmulas para que se vacunen los que aún no lo han hecho.

Llama a vacunarse

Y es que, según Plaja, hay vacunas a disposición de todos los sectores de la población que aún no lo hayan hecho: "Por responsabilidad individual y colectiva, vacunémonos", ha reclamado.Según la portavoz del Govern, las neveras están "llenas" y tras el verano se ha notado una relajación a la hora de vacunarse por parte de la ciudadanía.