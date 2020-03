Cataluña se confina a sí misma y las CCAA se protegen con cierres masivos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció este viernes el confinamiento de toda Cataluña, una medida que se adelanta a Moncloa, para evitar que "colapso el sistema sanitario" pero ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que autorice el cierre de puertos, aeropuertos y vías ferroviarias sobre las que el Govern no tiene competencia.

"Podemos decretar el confinamiento de Cataluña pero necesitamos la colaboración del Estado en las infraestructuras que son de su competencia", ha subrayado. Torra ha admitido Torra que aún no han recibido respuesta de Sánchez, y ha pedido el esfuerzo del Gobierno para que el confinamiento de Cataluña sea posible.

Torra ha pedido a los ciudadanos evitar los viajes innecesarios y cualquier actividad que no sea absolutamente imprescindible. "Es un esfuerzo que nos ayudará a luchar contra la pandemia", ha expresado. También ha afirmado que es el momento de evitar contactos innecesarios y de quedarse en casa, lo que ha calificado de esfuerzo "solidario y decisivo". Ha añadido que los cuerpos de seguridad y emergencias catalanes están preparados para el confinamiento: "Lo podemos hacer. Lo debemos hacer".

Cataluña es una de las comunidades donde más han crecido los casos por coronavirus en las últimas horas. Ha registrado este viernes 190 casos nuevos, por lo que la cifra de afectados asciende a 509 -35 en estado grave-. Del total de afectados de la comunidad, 58 son profesionales sanitarios y seis personas han muerto hasta ahora a causa de la pandemia de Covid-19.

Como el presidente de la Generalitat, otros presidentes autonómicos no han esperado a la decisión del Gobierno central. Este viernes Pedro Sánchez anunció el decreto para aprobar el estado de alarma este sábado, pero que todavía no ha concretado las medidas que se van a aplicar. Solo Murcia se ha unido a Cataluña para ordenar el confinamiento, aunque en este caso de parte de su población, quienes viven en los municipios costeros. No obstante, Galicia, Asturias o Madrid, pese a que descartan por ahora restringir la movilidad, sí han aprobado el cierre de comercios y locales de ocio para que la actividad en la calle sea la mínima.

En el caso de Murcia, el Boletín Oficial de la Región (BORM) publicó este viernes la orden de la Consejería de Salud que establece medidas de confinamiento que restringen la libertad de circulación de las personas para garantizar la reducción de los contactos y el contagio masivo del coronavirus. Inicialmente, estas medidas alcanzarán a los municipios de Cartagena, San Javier, San Pedro, Mazarrón, Águilas, Los Alcázares y La Unión, "sin perjuicio de que se puedan extender a otros municipios del territorio regional", según la orden a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, se permiten exclusivamente los desplazamientos por motivos laborales, médico-asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios y farmacéuticos, tal y como indica la orden, por la que se insta a la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región (Platemur) para hacer frente a la pandemia global de coronavirus.

De todas formas, informó de que el vicepresidente de la Xunta se puso en contacto con el delegado del Gobierno para que a partir de esta medianoche y hasta que se active estado de alarma en el país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eviten que se produzcan concentraciones de gente.

La Xunta de Galicia, por su parte, ha pedido a sus ciudadanos salir "lo mínimo posible", pero no restringe por el momento la movilidad. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras presidir una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta, solicitó a los gallegos y a todas las personas que se han desplazado a la comunidad desde otros puntos "que se queden en sus casas" y que si deben salir, que siempre sea "en espacios abiertos y en espacios poco frecuentados".

Madrid afronta un cierre generalizado

La Comunidad de Madrid afronta este sábado su primer día de cierre generalizado para hacer frente al coronavirus, una medida que afecta sobre todo al sector de la hostelería, pero que no tendrá efectos sobre los comercios de primera necesidad. El plan de choque permitirá abrir a establecimientos de alimentación como fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, además de farmacias, gasolineras, estancos, quioscos y supermercados, entre otros.

La batería de medidas para la contención del virus aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno obliga a echar el cierre a cines, discotecas, restaurantes, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios y bares de copas; con el objetivo de evitar las concentraciones de gente y, por ende, el crecimiento en el número de contagios.

La psicosis colectiva generada por el Covid-19 ha provocado una gran afluencia en locales como las superficies de alimentación, que han registrado grandes cantidades de gente a lo largo de toda la semana, y el viernes se llenaron estancos, donde los fumadores hacían acopio de tabaco para en principio, los quince días que van a durar estas medidas -susceptibles de ser prorrogadas-. Así, estos últimos días se ha conocido a cuentagotas el cierre de espacios como El Prado, salas de fiesta, cines y otras alternativas de ocio como bibliotecas y teatros, en línea con las recomendaciones que han ido trasladando las autoridades sanitarias.

Asturias también sigue el camino de la capital y la Consejería de Salud del Principado de Asturias publicó este viernes la Resolución por la que se ordena la "suspensión de la celebración de espectáculos públicos y de actividades recreativas, así como la suspensión de la apertura al público de los establecimientos, locales e instalaciones públicas" por un plazo de 14 días sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.