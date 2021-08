La ciencia reconoce que "nos vamos a tener que vacunar muchas más veces"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reconocido que "nos vamos a tener que vacunar muchas más veces" contra la Covid-19, ya que el virus "no nos va a abandonar". "No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente... La Covid-19 no nos va a abandonar, va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter, no solo en España", ha resaltado Morant en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Además, ha asegurado hoy que España continúa en la carrera para conseguir vacunas contra el coronavirus responsable de la Covid-19, y ha subrayado que ninguno de los proyectos en los que trabajan investigadores del CSIC se ha suspendido o aplazado de forma definitiva. Diana Morant ha hecho estas declaraciones en La Sexta tras ser preguntada por el posible aplazamiento de la vacuna contra la Covid que desarrolla el equipo que dirige el científico Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) en colaboración con Biofabri.

La ministra ha incidido en que el desarrollo de esa vacuna está pendiente del informe que emita la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que tiene que autorizar o no los ensayos clínicos en humanos, y en que son varios los proyectos de investigación (tres de ellos liderados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que están en marcha en España con ese objetivo.

"Son procesos muy complejos", ha manifestado la titular de Ciencia e Innovación, quien ha incidido en que la capacitación que la logrado España durante los últimos meses en este ámbito es ya un éxito, y en que en el campo de la ciencia incluso los errores que se pueden cometer pueden servir y ser útiles para conseguir logros posteriores. Ha observado que solo una de cada tres vacunas supera los procesos pre-clínicos para ser probada después en humanos; y que solo una de cada cuatro acaba convirtiéndose en una vacuna que se comercializa y llega al mercado.

La ministra ha rechazado por lo tanto que haya ningún "parón" en esa investigación del CSIC, se ha mostrado convencida de que en los próximos meses habrá una vacuna que superará a las que ya se están inoculando y ha insistido en la importancia de continuar investigando en esta línea "sin prisa pero sin pausa" porque a su juicio "nos vamos a tener que vacunar muchas más veces". Ha precisado en ese sentido que serán necesarias vacunas en los años posteriores, y aunque ha valorado el alto grado de vacunación que registra ya España ha observado que la tasa mundial es todavía baja.

La ministra de Ciencia ha defendido el Pacto por la Ciencia, que prevé que el gasto en Investigación, desarrollo e Innovación alcance la media europea (del 2 por ciento del PIB) en el año 2024 y que se eleve hasta el 3 por ciento del PIB en el año 2030. Y ha subrayado además la importancia de "blindar" la carrera científica para retener y recuperar el talento investigador español, objetivo que a su juicio se cumplirá con la nueva Ley de Ciencia, y de asegurar una financiación estable para la I+D+i que no esté sometida a los vaivenes políticos.