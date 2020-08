Los científicos anuncian una segunda fase del estudio de seroprevalencia

La directora del Centro de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y coordinadora del estudio de seroprevalencia del Covid-19, Marina Pollán, ha anunciado que se realizará una segunda fase con una cuarta, quinta y sexta oleada de pruebas.

Pollán ha indicado que es "difícil" decir cuándo se llevará a cabo esta nueva fase, pero ha avanzado que inicialmente está previsto realizar la cuarta oleada la segunda quincena de octubre, ya que "no se podía adelantar más" dado que se realiza con la colaboración de los servicios de Atención Primaria de las comunidades autónomas y éstos tenían que tener un descanso porque han tenido "mucha carga" con la primera fase.

Así lo ha dicho este miércoles en un encuentro informativo que ha protagonizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participa en el curso 'Covid-19: la epidemiología, la microbiología y la investigación en las estrategias de vigilancia y control de la pandemia'. Aunque no ha dado más detalles acerca del estudio porque la decisión de cómo y cuándo empezar corresponde al Consejo Interterritorial y tiene que ser "consensuada" con todos los agentes implicados, Pollán ha indicado que lo "ideal" sería ampliar el número de participantes si hubiese recursos para ello y seguir a las mismas personas que en la primera fase.

Esto se debe a que es "interesante" ver qué personas de las que fueron negativas durante tres oleadas sucesivas se han infectado después, teniendo en cuenta sus factores de riesgo -como movilidad o contactos- y añadiendo así más información a la que ya estaba recogida. "Seguir a una persona en el tiempo te da una idea de vídeo, mientras que si solo hacer un corte a una persona de la que antes no tenías información te da una foto fija", ha explicado Pollán. En este sentido, ha dicho que "los puntos fuertes" del estudio han sido haber hecho tres rondas a la misma cohorte y la "gran adherencia" de los participantes, factores que han llevado a diseñar las nuevas oleadas.

Por ello también le gustaría que el índice de participación fuese el mismo en esta segunda parte, ya que la primera ha sido "un referente internacional porque ha obtenido una tasa de respuesta muy grande", del 67% entre los elegidos y del 77% entre aquellos con los que se pudo contactar, ya que se hizo a través de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pero había "muchas personas" que durante el confinamiento no estaban viviendo en el lugar en el que están empadronados, ha explicado la coordinadora.

Gracias a esa participación se obtuvo que en torno al 5% de la población española había superado el Covid -aunque con "grandes diferencias regionales"- y para ello se tomó como muestra a 68.000 personas en las tres rondas, teniendo en cuenta que se había calculado que para tener una precisión suficiente en todas las provincias necesitaban al menos 60.000 participantes.

Reinfecciones

Pollán ha destacado que uno de los objetivos para esta cuarta oleada es investigar las posibles reinfecciones por coronavirus, y aunque el estudio de seroprevalencia por sí solo no puede contestarlo porque solo mide la presencia de anticuerpos, con técnicas y muestras adicionales es "factible", ha señalado. Además, ha dicho que las cifras de esta segunda oleada de contagios "no son comparables" con las de la primera dado que la situación es "totalmente diferente". Así, ha argumentado que ahora se están diagnosticando la mayoría casos, ya que el esfuerzo actualmente se está haciendo para "detectarlos todos", además de que se están dando tasas de asintomáticos "muy altas" y se sabe que su porcentaje es mayor en personas más jóvenes. "Gracias a los test masivos ya no tenemos el infradiagnóstico de la primera oleada", ha destacado.