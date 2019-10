El hombre que se metió el coche en una estación: "No veas la que he liado"

El martes 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, es el momento más peligroso del año en el tráfico, según avisaba Race. Y precisamente esta mañana un hombre de 80 años ha conducido por las vías de la estación sevillana de Santa Justa por un despiste. El hombre, entrevistado por Antena 3, asegura que "como hay dos o tres glorietas y me equivoqué". Asegura que pensó que "estaba perdido" y "no veas la que he liado". El coche ha quedado entre el andén y las vías. Nadie se lo explica porque ha acabado en medio de la estación de Santa Justa.

"Usted se ha visto perdido en un bosque un día de niebla", relataba este hombre para intentar explicar cómo se perdió y acabó en la mitad de las vías. Relatan en el informativo que volvía a su casa de madrugada y acabó en un acceso solo para emergencias que le llevó directo a las vías del tren, por donde no paró. A pesar del susto "el coche perfecto y yo perfecto".