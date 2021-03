Un 39% de los ciudadanos tuvo miedo a morir a causa del virus, según el CIS

Un 71% de la población ha sentido miedo a contagiarse de la Covid-19, un 39% a morir debido al coronavirus y hasta el 88% ha temido en el último años que se contagie algún familiar o algún ser querido, según señala el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se realiza sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia.

A punto de cumplirse el primer aniversario del confinamiento decretado por el Gobierno con el Estado de Alarma, saliendo de la tercera ola de la pandemia, y con el debate abierto ante futuras restricciones de cara a Semana Santa, el CIS observa cómo afectó, cómo se ha vivido y en qué situación se encuentra la salud mental de los españoles, uno de los daños colaterales menos reconocidos de la Covid-19.

Un 18,8% tiene 'mucho miedo o está muy preocupado' con la posibilidad de contagiarse, el 25,2% está 'bastante', el 27,1% afirma estar 'algo' preocupado, por el contrario un 15,4% afirma estar ''poco' o 'nada' el 13,1%.; mientras que a morir debido al coronavirus, un 11,3% esta 'mucho', un 12,1% 'bastante', y un 15,6% algo. Los que más preocupa es que pueda morir o contagiarse algún familiar o amigo, así en ambos casos para el 82% de la población esta situación les produce mucho, bastante o algo de miedo.

Tres de cada cuatro (75%) manifiesta desde 'mucho' a 'algo' su miedo a que se siga propagando el coronavirus; por el contrario, uno de cada cuatro (28,6%) no tiene miedo o le preocupa poco que la sociedad ya no vuelva a ser la misma de antes, y un poco menos (25,1%) tampoco le preocupa nada o poco que la pandemia se conviertan en parte de nuestra vida. Mientras, un 81% teme en alguna medida no poder ver a familiares o amigos. El miedo a perder el trabajo o los ingresos afecta al 79% y al 57%, respectivamente; a que algún familiar o algún ser querido pierda el trabajo preocupa de algún modo al 76,7% de la población.

El estudio, que ha contado con la dirección científica de expertos como el Catedrático de la UNED, Bonifacio Sandín, especializado en Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, y el psiquiatra, psicoterapeuta y profesor de Psicopatología de la UNED, José Luis Pedreira, basado en más de 3.000 entrevistas y realizado del 19 al 25 de febrero, también incluye preguntas relacionadas con el comportamiento de los menores y problemas físicos.

El CIS pregunta por los síntomas o dolores que han padecido durante la pandemia. Sentirse cansado o con pocas energías es referido por el 51,9% de los encuestados, le sigue la falta de sueño (41,9%), dolores de cabeza 38,7%), dolor de espalda (37,9%); dolor en sus brazos, piernas o articulaciones -rodillas, caderas, etc.- (33,1%), palpitaciones o sentir el corazón acelerado (22,7%); estreñimiento, ir suelto de vientre o diarrea (21,8%); dolor de estómago (20,5%); náuseas, gases o indigestión (19,9%); falta de respiración (17,3%); dolor torácico (15,3%); mareos (12,7%) Dolor o problemas durante sus relaciones sexuales (3%) y desmayos (2,5%).