Cita entre el Bustamante de Logroño y la Ylenia de Valladolid con final inesperado

Lo de Tino y Estefanía era amor a primera vista, o eso parecía… Desde el primer momento, la Ylenia de Valladolid, conocida así en redes sociales debido a su parecido físico y a su forma de hablar, no perdía el tiempo y le tiraba ficha al albañil de Logroño (de ahí lo de Bustamante): “Eres muy guapo.”. Un cumplido que a Tino le hizo mucha gracia y al que respondía muy educadamente, pero que dejó de serlo cuando Estefanía se lo repitió por quinta vez en muy pocos minutos.

A pesar de eso, Tino intentó mantener el tipo y continuó con la cita hasta que llegó la pregunta maldita. “¿Sales mucho?”, preguntó Estefanía. Tino respondía que sí y ella, sin dejar que terminara la respuesta confesaba de manera clara y directa: “Uy, eso a mí no me gusta porque soy celosa.” A Tino le cambiaba la cara y les espetaba sin ningún pudor que los celos no llevan a ninguna parte y que a él no se le ocurriría tener una pareja celosa por nada del mundo.

La cosa empezaba a tensarse y llegaba el momento de la decisión final. “Estefanía, ¿tendrías una segunda cita con Tino?” le preguntaban. La Ylenia de Valladolid se hacía la remolona y esperaba unos segundos antes de dar la respuesta. Tino se adelantaba, se envalentonaba y decía: “Yo sí quiero, no quiero dejarlo así.”, a lo que Estefanía contestaba: “Pues yo… no.”

Tino se tensaba, se ponía nervioso y, ante esa situación, su compañera de mesa cambiaba de opinión y rectificaba: “Venga, sí. Era broma. Podría tener una segunda y a lo mejor una tercera.”