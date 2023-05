Ciudadanos abandona la carrera del 23-J y fía su futuro a una próxima refundación. 

La dirección de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, pero no se disuelven y se dan un margen para iniciar un proceso "de rearme orgánico e intelectual" con el fin de prepararse para el próximo ciclo electoral. Tras un intenso debate, el Comité Nacional ha acordado no presentarse a las elecciones después de que el partido haya sido borrado de los doce parlamentos autonómicos que celebraron comicios el domingo y de la casi totalidad de los municipios.

Ha sido el secretario general de Cs, Adrián Vázquez, quien ha dado cuenta de esta decisión en una rueda de prensa en la sede de los naranjas, donde también ha dicho que no piden el voto para el PP ni para ninguna otra fuerza. Este giro que dan en su estrategia se ha adoptado por una amplísima mayoría, según fuentes de la formación, aunque hay dirigentes que no están de acuerdo, entre ellos el todavía diputado en el Congreso Edmundo Bal, quien en redes sociales ha afirmado sentir "una gran vergüenza", además de calificar de "atropello" esta decisión.

También el único diputado que mantienen en Castilla y León, Francisco Igea, ha expresado su disconformidad al señalar que no presentarse a las generales es admitir "que el partido es inviable". Igea es uno de los que ha estado en la reunión de este martes, pero hay otros dirigentes naranjas, miembros del Consejo General, que tampoco comparten la decisión de no concurrir el 23J y creen que para esto es mejor disolverse.

Según otras fuentes consultadas por EFE, entre las que más han defendido la opción de que no haya papeleta el 23J se encuentran Inés Arrimadas y Begoña Villacís, la gran perdedora del domingo en las municipales. Hay quien ha propuesto plantear al PP algún tipo de alianza, pero no ha prosperado. De hecho, Adrián Vázquez ha zanjado la cuestión al insistir que en la reunión han puesto el foco en cómo recuperar el espacio del centro liberal "y volver a ser decisivos".

Para ello, han programado en julio "un gran encuentro nacional" con los casi 600 cargos que tienen para poner el contador a cero e intentar buscar los instrumentos para recuperar el pulso del electorado. Vázquez ha reconocido que el mensaje de las urnas el domingo "ha sido muy claro" al poner de relieve que los españoles no ven a Ciudadanos "a día de hoy como una alternativa política transformadora". Por eso, creen que la forma "más inteligente" de defender ese centro liberal que nació en 2006 es dejar correr las elecciones del 23 de julio y prepararse para las siguientes citas electorales, empezando por las europeas de 2024.

"No nos rendimos", subraya Vázquez

"No nos rendimos", ha subrayado el secretario general de Cs, también eurodiputado, recalcando que van a prepararse para volver a ser decisivos. Una misión complicada a día de hoy teniendo en cuenta el resultado de las elecciones del 28M, en las que no han conseguido ningún escaño en las autonómicas y apenas han logrado 300.000 votos en las municipales (el 1,35% de los votos y 392 concejales). En las anteriores municipales de 2019 consiguieron el 8,25% de los sufragios y 2.788 ediles. Además sólo les queda un diputado en las Cortes de Castilla y León y seis en el Parlamento de Cataluña, que retienen de anteriores elecciones.