Claves de la reapertura del caso de Marta del Castillo: "Por una vez, sonreímos"

Por primera vez en mucho tiempo, los padres de Marta del Castillo sonríen tímidamente. Tenían dudas. No sabían el tiempo que tenían que esperar desde que hace dos años pusieron en marcha una investigación que ha acabado en la mesa de un juez y ha impulsado que se reabra la investigación del crimen de su hija, la joven sevillana de 17 años asesinada en 2009 y cuyo cuerpo no ha sido localizado once años después. Antonio del Castillo pide, como siempre, "cautela" y "respeto" con el trabajo que tiene por delante ahora la policía, "a ver si tenemos suerte y llegamos a buen fin". En un auto al que ha tenido acceso La Información, el juez Álvaro Martín ha estimado la petición de los padres, y ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que comprueben "la veracidad" de las pruebas que apuntan a Francisco Javier Delegado, hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño, como supuesto autor del crimen. Una pelea por el impago de una hipoteca supuestamente fraudulenta, en el punto de mira.

"Tengo una herida abierta que no puedo cerrar". Es una de las declaraciones que en más de una ocasión hemos escuchado a Antonio del Castillo. No podía olvidar que el mismo Carcaño había apuntado desde prisión que "fue su hermano". Porque en su última declaración aseguró que "tuvieron una discusión por dinero y mi hija se metió en medio y el hermano llevaba un arma y fue quien la golpeó... pero todo esto hay que demostrarlo", relataba a este medio el padre. Meses después parece que lo han demostrado. O por lo menos han conseguido que se abra de nuevo una puerta en un caso en el que parece que todas las calles son sin salida.

"Carcaño nos dijo que mirásemos la hipoteca de su casa, pero en un principio no caes en lo que quiere decir", asegura Antonio del Castillo a este diario. Sin tirar la toalla empezaron a tirar del hilo. Carcaño le contó que la menor murió por dos golpes que le habría dado su hermano con la culata de una pistola tras una discusión entre ambos pero por "una trama de estafas y falsedades para la concesión de hipotecas". La pelea se produjo porque "se iba a descubrir un delito que podría llevar a los dos a la cárcel", continúa afirmando Antonio del Castillo.

En la disputa, su hija sufrió los golpes mortales, tras lo cual ambos hermanos llevaron el cadáver a la finca Majaloba, en La Rinconada (Sevilla), aunque Delgado habría cambiado después de lugar el cuerpo, explica Del Castillo. Delgado "tiene la clave de donde está el cuerpo, siempre lo he pensado", aunque "no lo van a hacer hablar", ha apuntado el padre de la menor, quien ha dado crédito a los nuevos datos aportados por Carcaño a pesar de que ha reconocido que ha mentido "mucho". Ese la séptima versión que relata.

Esta investigación de dos años aporta así una documentación que señala la existencia de un trasfondo económico en el suceso, y "la posible participación de terceras personas" en la muerte de la joven "que hasta la fecha no estuviesen enjuiciadas por tales hechos", según el juez. El otro objetivo de la investigación, según el magistrado, será comprobar si de los hechos denunciados por la familia de la víctima se derivan otros que permitan "esclarecer el lugar en que se encuentre el cuerpo".

Según ha desvelado durante toda esta semana el programa 'Espejo Público', lo que oculta esa hipoteca es la falsedad de una nóminas que supuestamente cobraba Carcaño así como de un documento público: su vida laboral. El programa relata cómo los hermanos habrían pactado la compra del piso de León XIII por parte de Carcaño y para conseguir dicha hipoteca habrían presentado a la entidad documentos falsos. Cuando empiezan a llegar las letras del pago y Carcaño no las abona es el hermano el que se teme que sean descubiertos.

Y esto es lo que Carcaño habría intentado desvelar a la familia de Marta "puede que cansado de cumplir la pena el solo", considera Antonio del Castillo. Así, primero les indica dónde mirar, luego les autoriza a solicitar la hipoteca y por último accede a que le visite un notario para dar permiso a la familia. No hizo falta llegar a eso. La familia de la joven asesinada afirma así que han aportado nuevos indicios para tratar de acreditar la "veracidad" de la última versión del asesino, sobre la que se ha pronunciado el juez Álvaro Martín, que procesó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.

La abogada Inmaculada Torres pidió que asuma el caso el grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, que asume casos no resueltos. Pero el juez eso no lo ha considerado y encomienda el trabajo a las mismas autoridades que "hasta la fecha venían investigando". Los padres de Marta del Castillo vuelven a sonreír, con timidez, después de mucho tiempo. Quieren recuperar su cuerpo porque "cuando no está contigo sabes que está tirada por ahí como un perro, y eso es lo que más te duele", confesaba a este diario el padre coincidiendo con el día que se cumplían once años sin Marta. "No pudimos salvarla pero no pararemos en el intento de encontrarla esté donde esté. Ella lo sabe. Su padre no la abandona", sentencia.