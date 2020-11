Un cliente anónimo paga todos los cafés de un mes cuando cierra su bar habitual

Patxi, dueño de 'La Viña de San Francisco', había llegado este lunes al establecimiento para apagar las cámaras y la cafetera cuando encontró un sobre debajo de su persiana que decía "Hasta enseguida". El empresario de hostelería bilbaíno, obligado a cerrar hasta final de mes junto al resto del sector en el País Vasco, abrió el envoltorio de papel y encontró 30 euros y una carta explicando que es el monto que el remitente hubiera pagado a lo largo del mes en el local si siguiera abierto.

“He leído la nota un millón de veces estos dos días porque me da un subidón que no veas”, reconoce emocionado Patxi. En la carta, el benefactor anónimo escribe: "No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí voy a poder trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación. Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo fuerte".

Se trata de un monto muy pequeño, pero es un gran consuelo para Patxi, que pedirá el ERTE en breve, igual que los cinco trabajadores que emplea. El joven empresario cree que la nota ha sido escrita por una mujer por “el tipo de letra” y espera que “cuando todo esto acabe me diga quien es” para agradecérselo.

“Parece ser que hay gente que ha entendido nuestra situación, clientela fiel que sabe que nosotros no tenemos la culpa de todo”, se consuela Patxi. El jueves pasado, el lehendakari Iñigo Urkullu anunció el cierre de todos los establecimientos de hostelería y restauración en el territorio, salvo los de las gasolineras, hoteles y centros sanitarios o escolares, con el fin de hacer frente a la ola de coronavirus que lleva semanas asolando a la comunidad.