Cómo identificar un bulo: del abuelo que busca a su familia al 'Mueve tu cucu'

El bulo no es delito, dicen los expertos, porque no se puede sancionar como tal una cosa que no está tipificada, pero sí se puede analizar si podría derivar en un delito o incluso crea alarma social que implique la movilización de recursos públicos en un momento en el que todo su esfuerzo debe estar destinado a luchar contra el coronavirus. Desde el 18 de marzo Twitter ha eliminado más de 1.100 mensajes con contenido engañoso y potencialmente dañino. Desde Policía Nacional insisten a La Información en que sólo hay que fiarse de cuentas oficiales, pero lo cierto es que cada día en sus redes sociales responde a más de 2.000 mensajes privados.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha sido claro en su intervención: "La desinformación puede causar un daño enorme a la ciudadanía". Pide a los ciudadanos que denuncien cuando se encuentren uno pero ¿cómo los identificamos? Hace unos días, el Whatsapp de muchos se llenó de un mensaje en el que avisaba de que había que tener cuidado con un vídeo con el tema 'Mueve tu cucu' porque formateaba el móvil. Las cuentas oficiales de Policía Nacional en redes sociales todavía no tienen constancia de que nadie haya sido víctima de ese supuesto virus que se hace con todos los datos del teléfono, pero sí tienen claro que cumple con todos los requisitos para que sea uno de los miles de bulos que estos días circulan como aquel vídeo de un volcán que también hackeaba el terminal y "fue un bulo".

Una de las primeras características de los bulos es que siempre se pide en el texto que se reenvíe para así convertirse en viral. De hecho, la red social Whatspp ha decidido limitar el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralicen bulos e informaciones erróneas además de mensajes que pueden llegar a ser apabullantes. El pasado año la empresa ya dio a conocer a sus usuarios cuándo los mensajes estaban siendo reenviados muchas veces, y avisaba de ello con una "etiqueta" (una doble flecha) que indica que esos mensajes no los había creado un cercano y son por eso menos personales que los típicos mensajes que se envían por esta red de mensajería. Ahora la empresa ha establecido un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez.

Los bulos siempre parecen ser cosas urgentes y peligrosas. Cuentan con un gancho como el miedo, el morbo o de tipo económico para captar la atención del internauta. Además, suelen estar redactados de manera atemporal, sin fecha de publicación con la finalidad de que perviva siempre en las redes sociales. Suelen estar escritos con alguna falta de ortografía y su redacción en deficiente. Si nos fijamos en el texto concreto de 'Mueve tu cucu' tampoco tiene mucho sentido ya que indica que no aceptemos un vídeo, cuando por el canal de whatsapp ¿cómo lo podemos rechazar?

Otro bulo que ha sido detectado estos días en este caso por la Guardia Civil es el de un abuelo que supuestamente está solo en el hospital buscando a sus familiares. En las redes sociales se alerta ya no solo de que se trata de un bulo sino de que en otras ocasiones se utiliza la misma fotografía para generar cualquier otro bulo.

Los #TontosDelBulo no paran con la cuarentena y vuelven a sacar a pasear al #mayor desorientado de todos los años, esta vez buscando a los suyos en un hospital de #Málaga#EsFalso#NoViralices #CoronaBulos pic.twitter.com/Z83F2P7Myl — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 30, 2020

Tampoco es verdad el vídeo difundido en redes sociales que atribuye un hacinamiento de bolsas con cadáveres en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Ni ha sido grabado en ese centro ni en ningún otro español, sino en el Hospital General del norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Algunos de los mensajes que acompañan las imágenes afirman que han sido grabadas "con cámara oculta" en el Hospital Ramón y Cajal y proclaman: "La realidad que oculta el Gobierno. Cadáveres tirados como perros". Estas mismas imágenes, que se han compartido también en países americanos, han sido atribuidas en otros mensajes a hospitales estadounidenses como el Lenox Hill, de Nueva York.

Ni lavar la ropa a más de 25 grados elimina el coronavirus ni hace falta usar cloro o agua oxigenada para desinfectarse, como asegura un documento con presuntos consejos científicos que se ha difundido estos días a través de WhatsApp con la firma del SPC Institute, una institución inexistente. Tampoco lo elimina un té caliente de limón y bicarbonato. Unicef, por su parte, no recomienda beber agua caliente, hacer gárgaras o dejar de consumir helados, como aseguran supuestos consejos oficiales viralizados cuya falsedad ha denunciado la propia agencia de la ONU para la infancia.

¿Y qué ha sucedido con el vídeo en el que un camionero asegura que todo el material sanitario que tiene delante va destino Francia? Que también es un bulo. En el vídeo sobre uno de los paquetes se ve la palabra Fabriano, una empresa italiana dedicada exclusivamente a la confección de papel para oficina, de seguridad, escolar o artístico.

Este tipo de mensajes son los que las autoridades piden que se denuncien. Desde Policía aseguran que poco a poco se ha ido construyendo una barrera son los ciudadanos los primeros que se percatan de que algo puede no ser verdad. En los 10 años que llevan en redes "hemos instaurado una conciencia de ciberseguridad tal que nos comparten sus dudas", aseguran desde Policía Nacional.

Pero no solo mensajes que solo quieren correr como la pólvora llegan al móvil. Hay otros que ademas buscan robar los ahorros. Mientras países enteros se paralizan, la economía se congela y las tarjetas de crédito se quedan en las carteras, hay un tipo de profesional que está intentado sacar rédito de la crisis del coronavirus y solo necesita llegar hasta tu móvil: los ciberestafadores. Obtener números de cuentas bancarias y robar datos personales son sus objetivos y esta semana se han visto suplantadas Netflix, Mercadona o Cáritas, entre otras.

Netflix no ofrece tres meses gratis

Un mensaje de WhatsApp asegura que la plataforma de contenidos Netflix ofrece 3 meses gratis debido a la Covid-19. Esto es lo que está llegando a los móviles: "Hola, debido a la actual crisis de la enfermedad COVID19, Netflix y WhatsApp (by Facebook) han decidido ayudar a los usuarios de todo el mundo a superar un poco el aburrimiento de no salir y disfrutar de la vida al máximo". A continuación, se invitaba al receptor del mensaje a "obtener 3 meses completos gratis de Netflix sin condiciones" si pinchaba en un enlace del texto. La Policía Nacional ha desmentido el mensaje a través de Twitter y ha pedido a los ciudadanos que no compartan información que no esté verificada ni pinchen en enlaces sospechosos.

Mercadona no hace descuentos de 500 euros

Durante la cuarentena han surgido muchas estafas relacionadas con los supermercados. El más reciente se trata de un mensaje de WhatsApp en el que se difunde un enlace con el que puedes obtener un vale de descuento de 500 euros en Mercadona. Con el cebo "supermercados Mercadona ha anunciado que regalará cupones de 500€ gratis durante el estado de emergencia", se intenta redirigir a los usuarios a una página web que no tiene nada que ver con el sitio web del supermercado. Al entrar, es necesario responder una serie de preguntas y compartir el descuento a veinte contactos o cinco grupos.

No se regalan 100 GB de Internet

Otro de los timos dice regalar 100 gigas de internet durante 60 días por motivo de la cuarentena en "cualquier red móvil". De nuevo, a cambio solo es necesario pequeño gesto: pinchar en un enlace en el mensaje que ha llegado por WhatsApp. El estafado llega así a una página donde te piden tus datos personales y compartirlo con 12 contactos. con el produciéndose un robo de información del DNI y de datos bancarios, como en el caso de Mercadona.