Condenado a cárcel por amenazar con despidos si los empleados votaban a CCOO. 

Un empresario de Groundl S.L. ha sido condenado a tres meses de cárcel y a pagar los costes del juicio por amenazar con el despido a un 25% de la plantilla si Comisiones Obreras (CCOO) vencía en las elecciones sindicales. Así lo recoge la sentencia publicada por el juzgado de los penal número 28 de Barcelona.

Según la sentencia, que recoge Efe, ha quedado probado que, entre septiembre y noviembre de 2019, en el transcurso de las elecciones sindicales de la compañía, el propietario de Groundl España, Francisco B.C.P.B. convocó a los trabajadores del centro de El Prat (Barcelona) con el ánimo de "amedrentarlos" e influir en su voto, ya que les dijo que, si CCOO ganaba las elecciones, reduciría en un 25% la plantilla.

Reducción de la plantilla

Según señala el fallo, en estas elecciones se presentaba por primera vez el sindicato UGT que, finalmente, obtuvo 4 de las 5 candidaturas. El empresario incurrió en un delito de amenazas y vulneró la libertad sindical, un derecho recogido en la ley orgánica de Libertad Sindical 1985, según la resolución judicial.

La sentencia no es firme y puede interponerse recurso de apelación en el plazo de diez días a partir del día siguiente de su notificación. En un comunicado, CCOO ha destacado que no tolerará ninguna conducta antisindical y seguirán tomando medidas contra este tipo de "prácticas". Fuentes del sindicato han explicado que las elecciones no se han podido anular porque es muy difícil demostrar que los trabajadores hubieran votado coaccionados.