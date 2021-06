Condenado a 4 años y medio de prisión por agredir a un hombre por ser de Perú

Una jueza de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al acusado de clavar unas tijeras en la mandíbula a un hombre al que agredió en febrero de 2019 por ser peruano, ya que le atacó tras preguntarle por su nacionalidad. En la sentencia, la titular del juzgado penal número 23 de Barcelona considera probado que el acusado, que no tenía permiso de residencia en España, se acercó el 2 de febrero de 2019 a un hombre, al que preguntó si era peruano y, cuando este contestó afirmativamente, le clavó unas tijeras en la mandíbula y le dijo: "Peruano, te voy a arrancar los ojos".

Según la jueza, en el juicio quedó probado que el acusado, que no conocía a la víctima, la atacó sin mediar palabra y sin que existiera discusión previa o algún tipo de enemistad entre ambos, por lo que resulta "palmario" que la agresión vino motivada por la nacionalidad de la víctima. La Fiscalía de delitos de Odio y Discriminación de Barcelona pidió inicialmente cinco años de cárcel para el acusado, que la jueza rebaja a cuatro años y medio porque concluye que, pese a que la agresión se produjo en una zona muy cercana al cuello, lo que podría haber supuesto un riesgo vital, no tuvo consecuencias graves.

En su sentencia, que se puede recurrir, subraya además que el acusado, que actualmente tiene 32 años, tenía antecedentes por otro caso de lesiones. La jueza descarta imponer al acusado una orden de alejamiento de la víctima, como solicitó la Fiscalía, porque cree que no es "necesario" ni "proporcionado", ya que no se han acordado estas medidas en todo el proceso y además desde la agresión no consta que haya habido ningún contacto entre ambos.

También rechaza la magistrada sustituir la pena de cárcel por la expulsión de España del acusado, como pretendió la Fiscalía, al entender que sería una decisión "desproporcionada" porque tiene una hija de siete meses y reside en España desde los 12 años, por lo que estima que le faltan "vínculos" con el país del que es natural.