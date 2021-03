Confesiones de Simón con Évole: "¿De izquierdas o derechas? Se me nota"

Fernando Simón ha sido el último invitado que hemos visto junto a Jordi Évole después de José María Aznar e Ibai Llanos. Se cumple un año de la declaración del Estado de Alarma y el programa de La Sexta muestra cómo es el día a día del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE). La primera confesión, que no se ha vacunado y "no sé cuando me toca porque tengo 57 años y la de AstraZeneca no está recomendada y la de Pfizer está priorizada para grupos vulnerables. No sé cuando me tocará". Recuerda que en abril llegarán muchas más vacunas y sigue viendo factible tener vacunada al 70% de los españoles en verano.

Fernando, por Dios, esta no la falles #LoDeSimón pic.twitter.com/6FZjfe9F80 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 14, 2021

Sobre la vacunación de las Infantas Elena y Cristina "ellas fueron a un país donde tuvieron acceso ala vacuna y no voy a entrar a valorar". "No creo que deba mojarme porque es una decisión personal de dos personas", insiste ante las preguntas de Évole. "Tienen los mismos miedos y necesidades y conflictos que otros. Es verdad que siendo quienes son el ejemplo es importante".

Sin duda será el rostro de la pandemia. "Quizá deberíamos empezar a pensar que los que salen en las ruedas de prensa somos más normales de lo que se piensan". Confiesa que a los 15 años se le rizó el pelo y "desde entonces es muy difícil peinare y decidí que no me peinaba. No tengo nada contra las peluquerías pero me aburro y si puedo evitar ir, lo evito...".

"España creemos que no va a tener como mucho algún caso controlado". Es una declaración que "últimamente me la recuerdan", bromea Simón. Lo cierto es que el 31 de enero se diagnóstico un caso en España, un alemán de viaje en La Gomera de vacaciones. Y defiende que cuando lo dijo "era la situación que había". Reconoce que "podía haber sido más prudente pero cambió radicalmente la situación como supimos que había transmisión comunitaria descontrolada en el norte de Italia".

La semana anterior al 14 de marzo de 2020 "fue dura y una carrera para encontrar información de calidad para saber lo que pasaba". Entre el 9 y 10 de marzo "nos dimos cuenta que había que tomar medidas drásticas y cambiar aunque sea temporalmente la forma de funcionamiento del país al menos en la salud".

Cuando le tocó exponer esas ideas "vas viendo las caras de los ministros y el presidente del Gobierno y te das cuenta de las implicaciones porque no es controlar un hospital sino inmovilizar un país entero y ahí es cuando Pedro Sánchez hizo una respiración profunda y dijo si tenemos que hacerlo vamos a ver como lo hacemos. En aquel momento cambió mi forma de percibir a nuestros gobernantes. Los admiré mucho".

¿Hubo que cerrar antes? Explica Simón que hasta el 9 de marzo había una incidencia acumulada que no llegaba a 1. Ayer había 153 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. "Me hubiera gustado saber si lo hubiéramos cerrado qué hubiera pasado".

Recuerdan en el programa al personal sanitario que en los primeros días de la pandemia se protegían con bolsas de basura. Reconoce que llevaban días sabiendo que no iba a haber acceso a los recursos necesarios "los recursos iban a acabarse. Sabíamos que cuando China exportaciones de productos relacionados con la epidemia íbamos a sufrir todo. Los equipos de compras del ministerio buscaban debajo las piedras. El mercado fue más que un mercado fue un pirateo, algo imposible para cualquier que tuviera un mínimo de moral comercial. Creo que todo eso modificará muchas cosas en el futuro en cuanto a la gestión de recurso de primera necesidad".

Responde ahora al reproche de la información que dio sobre el uso de las mascarillas un tanto "contradictorias" le dice Évole. Simón puntualiza que "la mascarilla no es clave para controlar la transmisión si no se puede mantener otras distancias. Al principio se plantea que todos la lleve pero eso era imposible porque no había y tampoco es cierto que sea necesario que todos la lleven y ahora la llevamos porque no sabemos quién está enfermo y lo importante es que la lleve quien está enfermo. Ese es el concepto".

En el verano Pedro Sánchez declaró "hemos derrotado al virus". Simón confiesa que no las había escuchado. "Deberíamos haber sido todos más prudentes, incluido el gobierno", reconoce. Una vez pasó la Navidad confesó que "lo hemos pasado mejor de lo que debiéramos". Explica Simón que no intentó indicar a la ciudadanía que no se hubieran reunido sino con la "protección personal". Reconoce que en esas fechas "se podía haber sido mucho más estricto". Puntualiza que en esas fechas en un periodo de dos días hubo muchos casos. Y esta convencido de que si todo el mundo cumple "y creo que lo van a hacer" el impacto de la Semana Santa será menor.

"Me ha tocado hacer más de divulgador que de científico, pero no de político". No quiere ni oír hablar de ir en una lista electoral porque "soy un bocazas. No soy político ni lo seré nunca creo, ni puedo, ni creo que aguantara en el mundo político, hay que tener una personalidad más fuerte que la mía y una resiliencia individual más grande".

No olvida a las únicas dos personas que le pararon en la calle durante todos estos meses para "insultare uno y decirme una tontería el otro". Pone de relieve que por el contrario "sí hay otros muchos que me han dicho otras cosas de apoyo". Recuerda que con la crisis del ébola "ya tuve muchas críticas".

En su grupo burbuja metería a Alfonso Alonso si hay que distraerse, "que le gustaba contar chistes" pero si fuera para evitar riesgos metería a "Carolina Darias". Le gusta un grupo maño "que son nuevos y se llaman Delacueva". Con Salvamos Illa se iría a un concierto si "es para estar sentados... o de pie". Recuerda el día en el que Illa se va de Sanidad "y se me pasó por la cabeza qué ganas de cambiar durante un ratito de tema".

"Se lo que cobro neto". Responde así a una de las preguntas en las que más explica Simón a a raíz de un artículo que desvelaba su sueldo. Le llegó una pregunta del portal de transparencia y "creo que no es bueno se llegue a este nivel de obsesión con los funcionarios porque lo deben hacer cada año y si vuelve a aparecer otra epidemia y si a los funcionarios se les ha sobreexpuesto, criticado, insultado es muy fácil que digan "pues esta pandemia que se la coman otros".

"¿Económicamente le ha compensado?" dice Évole. Hemos trabajado promedio de 14 y 16 horas los siete días de la semana. Si asumes que los fines de semana las horas valen más y que por la noche también he trabajado durante 6 ó 7 meses lo equivalente a dos o tres años de trabajo en horas. Y ahora seguimos trabajando gran parte de los equipos entre 12 y 14 horas diarias. "Estoy haciendo mi trabajo por la población de mi país porque la gente necesita que alguien lo haga y la parte económica no voy a tener afortunadamente problemas de no poder comer a fin de mes. Con eso me vale, no necesito que nadie me haga rico".

A la pregunta de si es "de izquierdas o de derechas" se plantea si tiene que responder y es claro: "Yo soy muy social, creo que tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidad". También confiesa que

"yo estoy muy cansado, estoy quemado desde el punto de vista físico. Pero yo creo que psicológicamente lo aguantamos. Creo que es cuestión de saber cual es tu trabajo y aceptar hasta donde llegas y entender que si sigues siendo el responsable tienes que seguir haciéndolo hasta que acabe. No vale bajarse del barco de cualquier manera.

No le veremos en ningún reality, si le hubiera gustado cruzar España con Labordeta. Al anonimato se acostumbrara porque "la fama será adictiva para otros. Nunca he sido adicto a nada", desvela. Confiesa que era fiestero "pero no sabía fumar, no sabía tragarme el humo". Entiende a los jóvenes que se van de botellón porque "cuando eres oven buscan saltarte las normas pero los que se van de fiesta son lo suficientemente adultos para entender la situación que estamos viviendo".

Estamos en riesgo de tener una cuarta ola pero tiene muy claro que "en mes y medio o dos tendremos un volumen de vacunados y uso de medida de precaución suficiente como que si aguantamos que venga la cuarta ola será más lento y no podrá llegar a los mismos niveles de infección de esta última. Si conseguimos evitar la transmisión en San José y Semana Santa porque nos comportamos bien creo que la predicción de mes y medio estaremos en una situación favorable. Lo que no sería de recibo es que empecemos a saltarnos todo".

En España se han muerto 70.000 personas por el coronavirus. Esta cifra tan brutal (como si cada día estrellado un avión con 190 pasajeros) "ha sido un fallecido 70.000 veces porque hemos sufrido y vivido cada uno de ellos. No puedes considerar que estás satisfecho con tu trabajo con 200 fallecidos en un día por una enfermedad infecciosa que tendríamos que evitar. Tu trabajo es evitar que la gente fallezca cuando no deba y cada fallecido cuenta".

Por último confiesa que emocionalmente en algún momento la realidad le ha superado. "Para todos ha habido momentos en los que seguro nos hemos sentado en la cama y quitando los zapatos te paras apoyas codos en las rodillas y empiezas a respirar hondo y decir esto es mucho y nos ha pasado a todos los que trabajamos en el sistema de Salud. Seguro que todos hemos dicho no se como voy a volver a esto mañana". Fernando Simón no quiere que se le recuerde. "Que se olviden de mi. No creo que mi persona tenga mayor misterio ni interés y quedarán cosas escritas pero no tengo ningún interés en que la gente se acuerde de mi.