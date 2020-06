¿Volverá el confinamiento? Cada CCAA evaluará su brote... a falta de un criterio

El primer día laborable de la "nueva normalidad" se saldó con el primer retroceso. La Consejería de Sanidad de Aragón decretó el retroceso a la Fase 2 de la desescalada para tres comarcas de Huesca tras detectar un brote en una explotación hortofrutícola. ¿Ocurrirá en otras CCAA? ¿Cuántos casos se tienen que notificar para dar marcha atrás? ¿Hay niveles de riesgo? Y lo más importante: ¿es posible que volvamos a un confinamiento?

Ante las preguntas de 'La Información', el Ministerio de Sanidad deja la pelota sobre el tejado de las comunidades: "En la nueva normalidad son las CCAA quienes tienen plena gobernanza. A ellas les corresponde identificar y hacer el seguimiento diario de cualquier nuevo caso, así como tomar las decisiones correspondientes para la contención de los posibles brotes". Así, las autonomías deberán decidir la severidad de las medidas que imponen. No hay un número máximo o mínimo de afectados para determinar si un rebrote, como los 36 detectados hasta el momento, si está controlado o no.

En el caso de Aragón, la decisión se tomó por el temor a que el rebrote se expanda por la comunidad. Los representantes de la consejería de Sanidad aragonesa aseguraron este lunes que las comarcas señaladas reúnen una serie de características que hacen "aconsejable" imponer medidas de control. Sira Ropollés, consejera de Sanidad, ha admitido que "hace cuatro días comunicamos dos casos y ayer 25. Probablemente los positivos de las próximas horas (del lunes) tendrán un volumen similar, pero esperamos para el martes un incremento significativo ligado a las PCR que se han estado haciendo". Aragón decretó el retroceso de tres comarcas antes de tener realizar pruebas a toda su población. Francisco Javier Falo, director general de Salud, explica que "el Gobierno autonómico no tiene potestad para imponer una limitación de la movilidad" por lo que volverán a implementar otras normas, como limitar el aforo de las piscinas a 1/3 y el de los restaurantes a un 50%.

Las CCAA con más aumentos

Si se analizan los casos diagnosticados de un día para otro en los balances de Sanidad se constata que Aragón pasó de notificar dos positivos a 33 en solo siete días; Cataluña, de 14 a 24 en el mismo periodo de tiempo; y Navarra, de uno a 21. Una tendencia contraria se observa en Madrid, que registró 42 casos nuevos el lunes pasado y 17 este 22 de junio. Las cifras no llaman la atención a primera vista. Están lejos de los más de 100 positivos que obligaron a Pekín (China) a cancelar más de un millar de vuelos o los más de 1.300 que propiciaron el cierre aislada de algunos barrios en Alemania. Sin embargo, no hay que olvidar que, como explicaron las autoridades de Aragón, estos datos pueden cambiar de un día para otro por el alcance de los test de cada localidad. De hecho, las autoridades de Sanidad confesaron el pasado viernes que su maquinaria actualmente solo identifica entre el 18% y el 20% de los casos. Los demás se les escapan.

Disparidad en las reglas

A falta de una guía y en vista de las disparidades en los datos, las autoridades locales han adaptado las restricciones instauradas en el estado de alarma a su medida. Todas han impuesto limitaciones de aforo y distanciamiento social, pero en grados distintos. Algunos ejemplos: Andalucía se estrenó en la nueva normalidad permitiendo un aforo en el interior de bares y restaurantes del 75% y del 100% en las terrazas; Canarias prohíbe los eventos con más de mil personas al aire libre o de 300 en espacios cerrados; Madrid ha optado por la precaución al fijar una ocupación máxima en espacios cerrados del 60% hasta el 5 de julio, mientras que a partir del 6 de julio comienza una nueva fase de desescalada en la que esta será del 75%...

Aún así, el Ministerio de Sanidad publicó este 16 de junio un documento donde desglosa sus recomendaciones para la detección precoz y vigilancia de los positivos. El texto hace un llamado a las autonomías a garantizar que su método de notificación permite una acción rápida, a tener una atención primaria fortalecida y a vigilar el rendimiento de los centros sanitarios para evitar un nuevo colapso del sistema. Pero, no hay una directriz clara sobre qué se puede considerar un rebrote ni cómo deben actuar las autoridades locales.

La responsabilidad de las autonomías

El estado de alarma marca el fin de la desescalada y del mando único. Implica menos responsabilidades para el Gobierno, que ya inicia a 'normalizar' su actividad. De hecho, Fernando Simón, el portavoz de la crisis, solo comparecerá dos veces a la semana - y no todos los días- para explicar los datos a partir de ahora. Pero hay asuntos sin resolver. La ausencia de parámetros o al menos una guía de actuación a nivel nacional puede volver a desatar la crisis entre comunidades que, al no poder restringir la movilidad, provoque un riego de casos en España como el de principios de este año. Simón aseguró en su rueda de prensa de este lunes que las autoridades trabajan en un documento para arrojar luz sobre esto, pero todavía no está listo.

Otra responsabilidad que da la impresión que pasa de mano en mano como una patata caliente es la gestión de los brotes en las residencias de ancianos. Los rifirrafes sobre esta cuestión han estado protagonizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias en varias sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. La situación todavía está lejos de zanjarse -han muerto casi 20.000 mayores en los centros y nadie ha asumido la responsabilidad-, pero este lunes el ministro de Sanidad fue tajante: es competencia de las comunidades autónomas "hacer balance de cómo han ido las cosas en las residencias" y "tomar las medidas que corresponda", en una entrevista a la 'Cadena Ser'. Ahora las CCAA tienen las riendas de la pandemia. Esto por una parte permite un control más directo de los brotes locales, pero, al mismo tiempo, pone en riesgo el avance logrado hasta ahora por la falta de uniformidad de las reglas para atajarlos.