Esta es la nueva señal de tráfico de la DGT para proteger a los más vulnerables

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha autorizado una nueva señal de tráfico que protegerá a los conductores más vulnerables de posibles accidentes. La nueva indicación pretende alertar a pilotos de motos, bicis o patinetes que están en un punto peligroso debido a un ángulo muerto provocado por el vehículo que les precede.

Mediante una pegatina colocada en la parte de atrás de los automóviles, los vehículos grandes, como camiones y autobuses, advertirán a los conductores vulnerables que si tratan de adelantarlos se encontrarán en un punto sin visión. Esto podría provocar un accidente al poder ser arrollados por un coche que circule en el sentido contrario. Según los datos de la DGT, este de usuarios representan el 80% de las víctimas en vías urbanas.

Así es la señal

Es una señal adhesiva a los coches que indica peligro. El diseño se compone de un dibujo de una furgoneta, un autobús o un camión, dependerá del vehículo, derribando a una motocicleta. Además, hay un texto que dice: "PELIGRO ¡ÁNGULO MUERTO!". La pegatina tiene una forma triangular, salvo para los transportes de residuos que es circular.

Las medidas son las siguientes: 24 x 20 cm (ancho por alto) en el caso de las furgonetas, de 30 x 28 para los autobuses, 30 x 28 cuando se trate de los camiones y de 20 cm de diámetro en el caso de los vehículos de transporte de residuos.

Los automóviles que vayan a llevar la etiqueta tendrán que colocarla en tres lugares distintos. Dos irán en la parte delante de coche, una en cada lateral, y la tercera se deberá de poner en la parte trasera. Todas ellas tendrán que estar a una altura de entre 0,9 y 1,5 metros del suelo.

La señal no será obligatoria, por lo que los vehículos que decidan no llevarla no tendrán ningún tipo de sanción. A pesar de esto, desde Tráfico y las organizaciones de consumidores recomiendan que todos los conductores utilicen este adhesivo.