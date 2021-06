Consumo detecta incumplimientos en el etiquetado de suplementos alimenticios

El Ministerio de Consumo ha detectado, en un informe de varias universidades españolas, incumplimientos en el etiquetado en 96 de 209 complementos nutricionales para deportistas analizados, si bien ya ha contactado con estos fabricantes para que subsanen o retiren los productos del mercado. En paralelo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también ha puesto la infracción en conocimiento de las comunidades autónomas, las cuales, en función de su propia normativa reguladora, serán quienes decidirán sobre las posibles sanciones.

Y es que, la Comisión Europea (CE) no permite la inclusión de ningún tipo de declaración sobre las propiedades saludables de la cafeína y, por tanto, no pueden usarse como reclamo publicitario. En el caso de la creatina, sí que lo permite en casos puntuales, como en el aumento del rendimiento físico en ejercicio de alta intensidad o en el efecto sobre la fuerza muscular en adultos mayores de 55 años. Todas las declaraciones que difieran de estas o que incrementen las propiedades saludables de la creatina son contrarias al 'Registro de la CE'. Entre las declaraciones no autorizadas en suplementos a base de creatina destacan reclamos como 'mejora las defensas naturales', 'ayuda al crecimiento de huesos y cartílagos', 'mejora las capacidades cerebrales y la memoria', 'mejora la recuperación, previene la fatiga, o promueve la regeneración del músculo', 'aumenta la velocidad', 'mejora la disponibilidad energética' o 'aumenta la resistencia'.

En el caso de los suplementos a base de cafeína, los recursos más utilizados son 'da energía', 'quemagrasas', 'efecto termogénico', 'mejora la memoria', 'aumenta el estado de alerta', 'antioxidante', 'mejora la recuperación muscular', 'estimula la actividad mental y física', 'aumenta la concentración y la energía', 'retrasa la aparición de fatiga', 'reduce la sensación de cansancio y fatiga', 'mejora la memoria', 'promueve la mejora del metabolismo' o 'contribuye a la pérdida de peso'.

Por ello, el Ministerio de Consumo ha contactado ya con 37 empresas fabricantes de los productos con etiquetas contrarias al reglamento de la CE. Además, ha solicitado la subsanación de los errores en etiquetado o la retirada inmediata de los productos que se encuentran en el mercado.