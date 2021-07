Los jóvenes meten la Covid-19 en las casas: "Un escenario totalmente nuevo"

"Se veía venir", afirma el médico residente de Salud Pública Javier del Águila. Aunque, el experto también 'cierra filas' alrededor de los jóvenes y afirma: "No es solo culpa suya. Al final lo que estamos viendo es un 'pacto social'". Un acuerdo llevado por las autoridades sanitarias que han ido flexibilizando las medidas al estar vacunada gran parte de la población, de hecho, actualmente 2 de cada 5 españoles ya tienen la pauta completa. El margen para relajar las medidas se ha ido estrechando por momentos: en un principio se levantó la veda al ocio nocturno y a la mascarilla, en un intento de equiparar el nivel de vida social con el blindaje inmunitario de las vacunas pero, en cuestión de semanas, las CCAA han empezado a dar marcha atrás al dispararse la incidencia, sobre todo entre la población no vacunada: los jóvenes.

Encontrar el punto de equilibrio es el principio de la virtud. Sin embargo, con la Covid y la cepa predominante Delta, la aguja del péndulo se dispara con las nuevas variables de la vida social y, en lugar de hallar el centro, coge inercia a los extremos. Aunque dichos extremos no tienen los parámetros de letalidad como en la primera ola. "Se ha dado el 'coctel' perfecto con el buen tiempo y la apertura del ocio. Aunque los contagios en jóvenes no conllevan, en general, casos graves, ahora hay un montón de jóvenes contagiados que van a sus casas y es fácil que contagien", afirma Del Águila. Explica que los hábitos de gentrificación entre jóvenes hacen que aumente la posibilidad de, en caso de ser positivo, acaben infectando a un 'fallo vacunal' (cuando una persona no acaba de desarrollar una respuesta inmune suficiente). Como puntualiza, la vacuna "no es 100% efectiva, ni con la cepa Delta ni con otra variante", por lo que hay un margen de inmunidad parcial de un 10%. Un 'fallo vacunal' por el que un inmunizado puede infectarse de la Covid aunque, eso sí, "reduce muchísimo la transmisión".

La prueba de dicha transmisión de jóvenes a personas mayores está en los datos de junio y julio. La incidencia entre las personas de entre 50 a 59 años se dobló del 30 de junio al 8 de julio, también lo hizo entre los de 60 a 69 años ya que aumentó 48 puntos la incidencia al pasar de 47 puntos a finales de junio a 95 el 8 de julio. Entre las personas de entre 70 a 79 años subió 18 puntos de una fecha a otra, y del grupo más longevo, de más de 80 años, subió 21 puntos. Se trata de unas cifras en ascenso que quedan ensombrecidas por la exorbitada incidencia entre los jóvenes, sobre todo del grupo de edad de entre 20 a 29 años triplicando la tasa: subió 681 puntos en apenas unas semana, de finales de junio al 8 de julio. Esto esta provocando que haya provincias cuyas poblaciones vulnerables empiezan a estar en riesgo de contagio. Como ha indicado el miembro del comité de expertos de la Junta de Castilla y León contra el coronavirus, Ignacio Rosell, en dicha comunidad ya hay tres provincias con una incidencia de riesgo alto en mayores de 65 años, y muy alto en otras dos provincias: Burgos y Palencia.

Por otro lado, Cataluña, la comunidad que ha registrado un mayor repunte en el contagio de jóvenes en las últimas semanas ya ha avanzado datos preocupantes. El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha advertido que uno de cada cuatro pacientes críticos en las UCI de Cataluña es menor de 40 años, en unas unidades en las que ya hay más de 200 pacientes. Las cifras en las UCI se han disparado en las últimas semanas y, según la portavoz del Govern, los últimos datos actualizados son de 1.091 ingresados en planta y 209 en la UCI. Argimon ha indicado que, si bien los jóvenes enferman menos, también pueden acabar en situación grave y, en este sentido, ha explicado que "una de cada cuatro personas ingresadas en la UCI es menor de 40 años" y que la edad media ha bajado hasta los 50 años. Aún está por ver cómo está la incidencia en la comunidad actualmente, ya que este lunes Sanidad no actualizó los datos ni de Baleares ni de Cataluña por "problemas técnicos".

En esta última actualización, parcial, Sanidad estimaba este lunes que la incidencia en los grupos de jóvenes había descendido respecto al pasado 8 de julio. Mientras entonces se situaba en 1.047 casos en el grupo de entre 20 a 29 años, este lunes rondaba los 800 casos, con 792. En todos los grupos de edad también descendían los puntos de incidencia pero, cabe recordar, que no pueden reflejar el escenario actual del todo puesto que faltan dos comunidades, entre ellas la que lleva registrando mayor incidencia las últimas semanas, Cataluña. La visión global es que la incidencia se situaba en 368 puntos con 33.932 casos nuevos. El por qué a este repunte está vinculado al ocio y las grandes masificaciones que han tenido lugar con festividades como la de San Juan en Cataluña, eventos musicales o la apertura de discotecas. En este sentido, Del Águila argumenta que aunque este escenario era "previsible", cabe hacer un cambio en el modelo de ocio.

En su opinión, el ocio de "borrachera, consumo y discoteca" no ha ayudado a contener el virus mientras que un ocio al aire libre sí lo hubiera limitad un poco más. "Se tendría que haber impedido que las discotecas abriesen al ser espacios cerrados", augura. "Ahora será importante estar muy pendiente de cómo esta explosión de casos jóvenes afecta a personas vulnerables. Que haya comunidades que pidan toque de queda me parece adecuado pero, sobre todo, la clave de la contención es acelerar la vacunación". En su opinión, los expertos veían venir un escenario nuevo al conjugarse dos realidades: llevar meses vacunando a la población vulnerable a la vez que la sociedad demandaba salir. "Era un 'credo' que asumir, al tener una alta tasa vacunada de personas mayores que en teoría debe sufrir menos impacto por la infección". La prueba definitiva que marca la diferencia está en la letalidad de los ingresos. Por ahora, en la primera semana de julio, los fallecidos rondan los 20 fallecidos de media.