La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, en aislamiento preventivo por coronavirus

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está en aislamiento preventivo por coronavirus, así como otros cinco miembros de su gobierno, aunque todos siguen ejerciendo sus responsabilidades y hoy mismo han mantenido la comisión de gobierno por primera vez por vía telemática.

La concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados, Gemma Tarafa, y la gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, lo han anunciado tras la reunión del comité de coordinación y seguimiento del coronavirus, que se reúne diariamente desde el pasado 26 de febrero para evaluar la situación y tomar las medidas que se consideren necesarias.

Mira también Irene Montero da positivo en coronavirus e Iglesias queda aislado en cuarentena

En rueda de prensa, Tarafa y Borrell han actualizado la información municipal sobre la gestión del COVID-19 en la ciudad y han dicho que cinco trabajadores del Ayuntamiento han dado positivo en el test por coronavirus y que 145 están en aislamiento, entre ellos la alcaldesa, al haber estado en contacto directo con algún infectado.

Los otros cuatro miembros del equipo de gobierno de Colau que están en aislamiento preventivo son Jordi Martí, Montserrat Ballarin, Jaume Collboni, Rosa Alarcón y Janet Sanz.

Este mismo miércoles la alcaldesa de Barcelona pedía a los ciudadanos de la capital catalana a "bajar el ritmo" y no hacer más de lo que sea "imprescindible para la vida cotidiana" dado la fase de prealerta en la que ha entrado Cataluña por el coronavirus. En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, Colau dijo que "no hay motivo para la alarma en la medida de que este virus tiene una afectación leve en la mayoría de la población", aunque llamó a la "responsabilidad" y a seguir las instrucciones de las administraciones, pues remarcó que debe actuarse en pro del colectivo y no solo del mero interés individual.