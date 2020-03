"Así no": los gobiernos se ponen serios con las 'vacaciones' por el virus en el país

1. Los supermercados hoy son un foco de contagio... ¿no les ha quedado claro que no van a cerrar? QUE NO VAN A CERRAR!

2. La Pedriza petada! PETADA! ¿no les ha quedado claro que no hay que salir?

3. ¿Estado de alarma? Poco me parece para tal ausencia de civismo y responsabilidad