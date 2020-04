Así son las mascarillas que Trabajo dice que "no protegen", pero Illa recomienda

"No están diseñadas para proteger de ningún riesgo. No se recomiendan para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos". Esta es la descripción que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre las mascarillas higiénicas y reutilizables que el titular de la cartera de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado en una rueda de prensa este viernes para 'esquivar' el Covid-19. La urgencia de obtener material sanitario de calidad ha cobrado especial importancia en los últimos días, cuando muchos españoles se preparan para volver a pisar la calle en su vuelta al trabajo el próximo lunes.

El cuadro que la cartera de Yolanda Díaz publicó en su página, también establece que las mascarillas higiénicas no tienen una certificación oficial que avale su uso y que la pieza facial no es hermética. Es más, esta categoría ni siquiera está considerada como un producto sanitario. La escasez del material en el mercado agudiza la problemática. Un 44% de los hogares españoles se quedó sin mascarillas y un 31% sin gel desinfectante en plena crisis del coronavirus, según un estudio nacional de Salvetti Llombart.

La letra pequeña que no explica Sanidad

El documento que difundió Trabajo diferencia hasta cinco tipos de mascarillas distintas. De todas ellas, la que ha recomendado el ministro este viernes es la que menos protección ofrece. Así, la más eficaz es la que combina mascarilla y filtro de partículas, un producto hermético que, si bien protege de la inhalación de partículas peligrosas, puede resultar incómoda para un uso prolongado. Sus características permiten, además su reutilización después de ser correctamente desinfectadas. En este sentido, la segunda en la lista por orden de protección sería la mascarilla autofiltrante. Se trata de las popularmente conocidas como FFP1, FFP2 y FFP3 . De entre todas las que se corresponden con esta categoría, solo las marcadas con una 'R' son reutilizables. Es en este último punto es donde se encuentra la letra pequeña en la que, al parecer, no ha reparado el ministro Illa.

Y es que las mascarillas que recomienda el titular de Sanidad, no solo no protegen frente a agentes peligrosos, al carecer de un sistema de filtrado, sino que está totalmente desaconsejada su reutilización. Este tipo de material no se considera ni producto sanitario ni EPI, y es la única de la lista que no protege de las partículas dañinas ni a la persona que la lleva puesta, ni a la persona que se tiene delante.

La contradicción entre este reciclaje que propone Illa y las indicaciones propias del producto, puede estar detrás de la última puntualización del ministro. El socialista ha incidido en que la recomendación avala un uso "complementario" de este producto, nunca como único sistema de prevención. Es decir, asume que su empleo debe estar acompañado del resto de precauciones de sobra difundidas: distanciamiento personal, lavado de manos y un estricto protocolo de higiene.

El ministro de Sanidad ha argumentado esta nueva medida, que el propio Gobierno armará a través del reparto de estas mascarillas reutilizables en el Metro y Cercanías, en base a las directrices difundidas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. No obstante, el socialista ha asegurado que no será obligatorio, ni resulta imprescindible en los traslados a pie, bicicleta o en el vehículo particular.

No en vano, la vuelta a la 'normalidad' de las actividades económicas no esenciales supone un nuevo reto para un país que sigue en fase de confinamiento. Así lo ha expresado el propio Illa, quien este viernes ha incidido en que, a pesar de lo positivo del último balance, España "aún no ha entrado en fase de desescalada". En este sentido, Sanidad sigue inclinándose por la rigidez de las restricciones -"Nada nos gustaría más que poder dictar medidas más permisivas"-, una rigidez que no es tal a la hora de difundir el 'modo de empleo' de los materiales recomendados.