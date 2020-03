Críticas al Gobierno por el gran tráfico en Atocha en plena cuarentena por el virus.

La Administración de Pedro Sánchez decretó la entrada en vigor de una cuarentena este sábado para frenar al máximo los contagios de coronavirus. Durante el fin de semana se vivió un vacío en las calles y espacios públicos, pero este lunes, primer día laboral del 'encierro', las estaciones de Metro como Atocha han amanecido llenas.

Esto es lo que ha provocado en Atocha las medidas, clarísimo el metro de distancia entre cada uno, no? @CercaniasMadrid @renfe @sanchezcastejon pic.twitter.com/gO2pfkxV52 — Carina Martin (@Carinaml) March 16, 2020

Cómo se para si tantas empresas que podrían optar por teletrabajo aún obligan a trabajo presencial? Atocha cercanías esta mañana. Imposible guardar 1m de distancia #covid19ESP #quedateencasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/BDmWBjoG1Z — Carmen Pliego (@carmen_pliego) March 16, 2020

Los madrileños han expresado sus quejas a través de las redes sociales. Los ciudadanos de la capital han hecho un llamado al Gobierno para endurecer las medidas ante la evidencia de que varias empresas aún no han enviado a casa a trabajar todos sus empleados.

Así es compañero y los trenes hasta arriba los andenes de Atocha hasta arriba.. así no. pic.twitter.com/j8930Asic5 — Tranx (@Robertranx) March 16, 2020

"Así no", dicen los capitalinos que piden mano dura con las medidas. Esta aglomeración no constituye un delito en este estado de alarma porque el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros no establece la obligación del teletrabajo en todo el país y permite el desplazamiento al lugar de trabajo "para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial" en el artículo seis.