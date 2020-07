Siete gráficos que muestran la escalada de la Covid-19 desde el fin de la alarma

"Corregir la serie histórica". Ese es el argumento que han utilizado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, para justificar las irregularidades en los balances diarios de la entidad, en los que han desaparecido 2.000 muertos en 24 horas, se han anunciado 6.000 recuperados en un día y se ha reportado menos enfermos que el día anterior. Lo han hecho. La curva con los números de la crisis se actualiza una vez a la semana, pero en la página del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y no en los informes que todos ven.

Así, hay dos realidades. La que presentan los informes diarios, que suele mostrar un impacto menor del virus y la que desarrolla el CNE, que logra acumular los datos que no alcanzaron a computarse en los documentos que explica Simón en sus ruedas de prensa. Las cifras de ambas constatan que el país no está exactamente en la misma situación que cuando se decretó el estado de alarma, pero sí dan razones para preocuparse y tomar todas las precauciones para que España no vuelva al punto epidemiológico que la llevó a un 'encierro' de más de 11 semanas. La gráfica a continuación muestra la diferencia de los números presentadas entre los dos balances y la siguiente compara los datos de los últimos días con los de el inicio del estado de alarma.

En el último gráfico se puede apreciar que, salvo el 17 de marzo y el 17 de julio que hubo la misma cantidad de casos nuevos (2.950), el ritmo de aumento de positivos en los últimos días es menor al 14 de marzo, momento que empujó al Ejecutivo a decretar la alarma y tomar el mando único del país. El 14 de marzo Sanidad registró 999 casos nuevos y el 21 de ese mes la cifra ascendía a los 9.191. El 14 de julio las autoridades contabilizaron 2.069 cuadros, pero el 17 de este mes los positivos nuevos son solo 628 más. Aún así, no se le debe restar importancia a lo coyuntura actual porque la tendencia de los últimos días va al alza, ya se ha detectado transmisión comunitaria (la más peligrosa) en los focos y se han identificado más de 150 brotes activos. El gráfico a continuación muestra la incidencia acumulada reciente.

El repunte es acusado y los rebrotes no dan tregua. Cataluña y Aragón han acaparado toda la atención por presentar transmisión comunitaria y dar marcha atrás en la desescalada. Las autoridades locales han tomado medidas como decretar confinamientos perimetrales -nadie entra ni sale de la zona-, limitaciones de aforo, prohibición de reuniones multitudinarias y el veto al ocio nocturno. Los políticos han hecho un llamado a la responsabilidad ciudadana y a solo moverse cuando sea necesario porque la situación epidemiológica no da pistas de mejora. Solo en Cataluña hay más de treinta 'focos calientes' y Aragón es la CCAA que contó más contagios diarios durante toda la semana.

Por otra parte, la situación en Madrid se mantiene controlada. En Galicia, que confinó a parte de la población de Lugo por el brote de A Mariña, la situación evoluciona favorablemente. Andalucía presenta decenas de brotes activos, el más importante en el centro de acogida de la Cruz Roja de Málaga. Pese a que todavía se descartan medidas más drásticas, cada vez son más las CCAA -Cataluña, Baleares, Aragón...- que obligan a sus ciudadanos a usar mascarilla en espacios públicos para frenar la transmisión y amenazan con imponer un confinamiento estricto. Esta 'escalada' es distinta. Las autoridades tienen algo más de conocimiento sobre el virus y los grupos de afectados no son los mismos. Los jóvenes presentan el mayor número de casos, lo que puede explicar que las hospitalizaciones e ingresos en UCI sean menos. Pero, que la cantidad de hospitalizados sea más baja no es motivo de alivio por ahora ya que la curva ha ido en ascenso en lo últimos días y el país debe evitar a toda costa un nuevo colapso hospitalario para no volver a ver imágenes como las del hospital de Ifema y el Palacio de Hielo.

¿Hay algún 'blindaje'? España ya vive el escenario perfecto para que la historia se repita. La tercera ronda del estudio de seroprevalencia descartó de forma drástica la inmunidad de grupo en España. A 6 de junio, en plena cascada de rebrotes, solo el 5,2% los ciudadanos presentaban anticuerpos del virus, según los datos del Ministerio de Sanidad, y la situación se vuelve más compleja cuando se toma en cuenta que la cifra varía drásticamente entre comunidades. Más del 10% de los madrileños ha estado en contacto con el virus, mientras que ni el 2% de los murcianos ha desarrollado anticuerpos. Otro dato que se puede extraer del estudio es que en la tercera oleada,un 7% de los que habían presentado anticuerpos en la toma anterior pasaron a no tenerlos, es decir, perdieron su inmunidad. La muestra también evidenció el aumento del número de asintomáticos, un fenómeno que Simón ha resaltado en las últimas semanas como bueno por ser un indicador del alcance para examinar a la población, pero malo por la facilidad con la que estos expanden la Covid sin darse cuenta.

La razón de tasas de incidencia muestra distinciones importantes entre localidades también. Los valores menores de 1 representan una disminución y los mayores, un aumento de la incidencia acumulada de una semana a otra. Los datos del Ministerio de Sanidad muestran que las los lugares con tasas más elevadas son La Rioja (12) y Navarra (5,04). Ourense también es una de las 'zonas rojas' en el mapa, pero el índice no ha sido contabilizado esta semana. Pocas localidades -Lugo León, Zamora, Salamanca, Ávila, Toledo, Guadalajara, Segovia, Albacete, Córdoba y Cadiz- arrojan un total por debajo de 1, cifra que permitiría concluir que los casos van en descenso.

Los mejores pronósticos para el hallazgo de una vacuna apuntan al fin de año como fecha estimada, pero el tiempo sin protección se incrementa al considerar que el remedio debe ser producido, comercializado, distribuido... Mientras tanto, los 188 territorios afectados por la pandemia hasta el momento deberán aprender a convivir con el virus. Los puntos rojos en los mapas que indican dónde hay brotes activos seguirán apareciendo y desapareciendo en lo que queda del año y probablemente en 2021. La llamada 'nueva normalidad' vino para quedarse y ningún ciudadano podrá tratar con indiferencia lo que se diga en esas ruedas de prensa que ofrece Fernando Simón. Habrá pequeños picos locales que marcarán las nuevas curvas a doblegar para evitar una vuelta atrás trágica.