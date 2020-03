Cierra DiverXo y StreetXo por el COVID19: "Abrirán cuando sea seguro para todos"

Ante la excepcionalidad de la situación generada por la pandemia de coronavirus Dabiz Muñoz acaba de anunciar en sus redes sociales que "lo más sensato y responsable es que todos nos quedemos en casa" y ha anunciado el cierre temporal de DiverXO y StreetXO en Madrid desde mañana sábado. El chef asegura que volverán a abrir "cuando sea seguro para todos". No ha querido dejar pasar la oportunidad para "agradecer a nuestros héroes del sistema sanitario su esfuerzo y el impagable trabajo que desarrollan".

La decisión de Dabiz Muñoz llega poco tiemo después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara que desde este viernes se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital y recomendara a que bares y restaurantes echen el cierre a la espera de lo que decreten las autoridades sanitarias. Esta medida, que entra en vigor hoy, busca evitar desplazamientos innecesarios y concentraciones de personas ante el coronavirus. Tiene claro que en lugares con aglomeración de gente "va a haber que adoptar medidas más severas". Por eso, desde este viernes están cerradas las zonas infantiles de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto".

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios: "no podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar". En todo caso ha hecho un llamamiento a no salir del domicilio: "quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo", ha dicho el regidor, haciendo especial hincapié en los jóvenes.

Y precisamente con el lema #YoMeQuedoEnCasa ha compartido Cristina Pedroche en su cuenta de Twitter la decisión que acababa de tomar Dabiz Muñoz con sus restaurantes madrileños.