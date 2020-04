Los datos de las CCAA ponen en duda la realidad que pinta Sanidad sobre las UCI

Las cifras que ofrecen las autoridades son las piezas del rompecabezas que todos los analistas tratan de encajar para entender el futuro 'comportamiento' del coronavirus. La comunidad científica ha insistido en la necesidad de transparencia y uniformidad de criterios entre los informes de los 180 países afectados por las diferencias encontradas en la metodología de los recuentos y las dudas sobre la veracidad de los números que ha ofrecido China. En cuanto a España, La Información ha detectado discrepancias entre la forma en que algunas CCAA presentan al Ministerio de Sanidad los datos de pacientes ingresados en las UCI, que hacen muy complicado interpretar de forma correcta la incidencia del brote y la tensión que sufren los médicos en los hospitales de todo el país.

El detalle está en un asterisco. Ese pequeño símbolo apareció por sorpresa al lado de la cifra de ingresados en las UCI de Madrid el jueves y se multiplicó en las de Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia este viernes. No es un adorno. El cambio rompe con la unidad del informe, que explica en su pie de página la diferencia. Las cinco CCAA destacadas muestran la prevalencia en las salas -las personas en una UCI a día de hoy- y el dato acumulado hasta ahora. Por ello, unas autonomías muestran 'el hoy' y otras el 'hasta hoy'. La disparidad crea baches en las posibles comparaciones entre la situación en los centros sanitarios de las distintas zonas de España.

"El dato en asterisco es de prevalencia, no acumulado. Es la CCAA la que lo notifica así al CCAES". Esta fue la respuesta de la secretaría de prensa del Ministerio de Sanidad a este medio sobre la cuestión. Clara Prats, investigadora de la Universidad Politécnica de Cataluña, intenta arrojar un poco de luz al asegurar que, desde el punto de vista científico, esto "no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene sentido hacer una suma global con esos datos. No tiene mucha explicación académica. Creo que es un problema de coordinación del Gobierno con las autonomías. Tal vez no se les ha dejado claro qué tienen que reportar. Me preocupa que el asterisco apareciera de repente. Lo deben justificar porque están totalizando cosas que no se pueden agregar en una sola cantidad. Nosotros trabajamos con la información oficial del Ministerio y mientras más homogéneos sean sus informes, mejor podremos desarrollar nuestras investigaciones".

El cambio llegó el 1 de abril. Todavía no se pueden percibir grandes variaciones en las cifras, pero hay que ver los detalles. El último día de marzo, Madrid reportó 1.514 personas en UCI; al día siguiente, la misma cantidad; el 2 de abril (cuando apareció el asterisco), unos 1.528 enfermos; y este viernes la presencia de pacientes bajó a 1.506. La prevalencia aplicada a Madrid y otras cuatro comunidades puede afectar el panorama que las autoridades pintan a los españoles. Al mostrar una foto fija de la pandemia, y no su evolución como antes, los datos pueden rebajar la alerta sobre la crisis de los hospitales en algunas CCAA y maximizarla en otras. El Ejecutivo ha notificado que el país ya ha entrado en una fase de ralentización de la curva del virus, pero con estas disparidades queda poco claro si esto se cumple y si todo el territorio está avanzando a la misma velocidad. El siguiente gráfico muestra los cambios diarios en la capital, el núcleo del brote.

Esta no es la primera controversia en torno a los datos. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, desató la polémica tras declarar que hay "una orden" para ocultar la auténtica cifra de fallecidos en la región. La crítica fue rechazada con la misma contundencia por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tildó las declaraciones del líder autonómico de una "gravedad" manifiesta, pero la duda quedó sembrada.

La consellera de Salud catalana Alba Vergés salió al paso para explicar que los datos comunicados por el Govern todas las noches se limitan a los fallecidos en hospitales. No reflejan las muertes en domicilios o residencias de ancianos, que solo en marzo fueron 511 en la localidad. Por otro lado, el Gobierno vasco contabiliza como víctimas mortales del brote a todas las personas que se les ha hecho la prueba y después mueren, aunque tengan otras patologías. Estas afirmaciones evidencian que existen metodologías distintas en el cómputo de la situación entre las CCAA que pueden tergiversar el panorama presentado del país.

El brote de coronavirus ha provocado el 'encierro' de buena parte de la población mundial y la pregunta que ronda la mente de todos es cuándo podremos salir de casa. Está previsto que el estado de alarma en la península ibérica termine el 11 de abril, pero todo apunta a una nueva prórroga. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que el presidente del Gobierno decidirá si propone al Congreso de los Diputados la ampliación de las medidas en función del "criterio técnico" de las autoridades sanitarias. Las cifras de los próximos días serán claves para tomar la iniciativa, pero las discrepancias detectadas en los informes levantan sospechas sobre la validez de las cifras que proyectan los informes diarios de Sanidad sobre el virus.