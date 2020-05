Suben los casos y muertes a pocas horas de que Sanidad diga quién pasa a la fase 1

Aumentan los afectados y muertos nuevos en el día en que el Gobierno decidirá a qué comunidades dar luz verde para pasar a la siguiente fase de la desescalada. La cifra de fallecidos nuevos por el coronavirus es de 229, un incremento frente a los 213 registrados ayer, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Las autonomías que acumulan la mayor parte de las víctimas son Cataluña, Madrid y Castilla La Mancha, pero el panorama comienza a despejarse. El informe muestra que 14 de los 19 territorios analizados por la entidad han notificado menos de 10 defunciones nuevas este viernes. Así, el total de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia ya asciende a 26.299.

Lo mismo ocurre con los afectados. La actualización 99 de la cartera de Salvador Illa muestra un aumento en la columna de casos nuevos. En las últimas 24 horas se han contabilizado 1.095 cuadros más de Covid-19, una cantidad superior (0,41%) a los 754 publicados ayer, y Cataluña y Madrid son las autonomías con más contagios detectados desde el jueves. La cifra rompe con los cinco días consecutivos en que se habían notificado menos de un millar de afectados nuevos. Hay que interpretar estos datos con cautela porque solo representan al grupo de pacientes que han sido sometido a una prueba PCR. Con estos datos, las autonomías se juegan la posibilidad de ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia.

La quinta página del informe muestra la foto global de la pandemia en España y establece que el total de casos detectados desde el inicio de la pandemia, sin importar la prueba, es de 260.117. La tabla también desglosa que 37.260 contagiados han sido identificados con una prueba de anticuerpos; y desvela que hay 131.148 'infecciones resueltas', que Sanidad define como "los casos con enfermedad dados de alta y los que se les ha realizado una prueba serológica y no se ha podido evidenciar un momento de enfermedad".

El informe cifra en a los 11.222 los afectados que han precisado de una UCI, por el incremento de 85 desde este jueves, de los que 58 corresponden a Cataluña. Los ingresados en hospitales por la cepa son 121.776 en el país y Cataluña presenta un mayor salto en las estadísticas. El aumento de hoy, 762, representa un repunte en los centros frente a la cifra de 548 presentada el jueves, y la CCAA de Torra acumula 360 de estos. La situación es especialmente preocupante por los 46.749 sanitarios infectados en el país.

El Ejecutivo ha establecido una serie de medidas generales a implementar en la fase 1, si bien los acuerdos con las comunidades autónomas pueden incluir especificidades territoriales en la desescalada. La tensión entre el Gobierno y la oposición ha aumentado en los últimos días por la negativa de la administración de Sánchez a dar a conocer la identidad de los expertos encargados de tomar esta decisión. A continuación, un mapa que muestra en qué etapa está cada autonomía. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado en una rueda de prensa que la unidad territorial que se estudia es la provincia, pero esto puede variar y que cada periodo tendrá una duración de 15 días para estudiar los efectos de la relajación de las medidas.

Los criterios para pasar a la siguiente fase no está del todo definidos. Uno de los requisitos, de los que sí ha informado Sanidad, es que las comunidades deberán acreditar en un plazo máximo de cinco días que disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. El objetivo es, pues, que en caso de rebrote, los hospitales no se vuelvan a colapsar. El territorio que presenta más dudas es Madrid. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias ha declarado este viernes que "no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión" de que hay dos territorios -como Madrid y Barcelona- donde es "razonable" que la velocidad de la desescalada "vaya con unos ritmos más lentos".

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado los 3,8 millones de casos y ha dejado más de 269.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos es el epicentro de la crisis, seguido por España, en cuanto a número de casos, e Italia si se mira a la cantidad de víctimas mortales.