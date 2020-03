Última hora | Italia clausura por decreto Lombardía y 14 zonas más por el virus

Más de 100.000 personas contagiadas y casi 3.490 muertos deja ya el coronavirus en todo el mundo. Las autoridades sanitarias de los países afectados informaron de 3.735 nuevos casos este sábado (102 en China y 3.633 en el resto del mundo), por lo que el total global alcanza ya los 101.927. Los fallecidos desde la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019 se elevan a 3.486 (3.073 en China y 413 fuera de ese país), con 28 nuevos fallecimientos en territorio chino este sábado y 78 en el resto del mundo.

En España, los contagios se acercan al medio millar, con Madrid, País Vasco y La Rioja como principales focos. Preocupa especialmente el pueblo riojano de Haro, donde se mantiene en aislamiento varias zonas, con vigilancia policial y aviso de multas de hasta 600.000 euros si se violan las normas. Los fallecidos por este brote ascendieron este sábado a 10 en nuestro país, tras la muerte de dos varones en Madrid y Álava. Siga en directo las últimas noticias.

9:20. - Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se han desplazado a Haro (La Rioja) para notificar el aislamiento a los vecinos de la localidad, que acudieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria y que han sido puestos en cuarentena.

Fuentes del instituto armado han indicado a Efe que los agentes, con trajes NRBQ, notificaran uno a uno a estas personas tienen que quedarse aisladas en sus casas y en caso de que se resistan podrían ser detenidos.

9:00. - Los muertos por coronavirus en Francia han ascendido este sábado a 16 y los casos confirmados han aumentado a 949, según ha informado el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon. Salomon ha indicado que 45 personas se encuentran bajo cuidados intensivos, seis más que el viernes, y que se han registrado un total de 336 casos más de coronavirus durante el sábado.

8:50. - Italia es el país más afectado en Europa y su Gobierno ha anunciado nuevas medidas después de que el coronavirus ya ha causado 233 muertos y 5.061 infectados en todo el país. En concreto, el presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, confirmó que se prohíbe las entrada y salida de la región septentrional de Lombardía y a otras 11 provincias cercanas, consideradas hasta el momento "zonas rojas", hasta el 3 de abril para limitar la difusión.

Como resultado de este decreto, se cerrarán escuelas y universidades en estas zonas, se suspenderán ceremonias civiles y religiosas y eventos en pubs y discotecas, así como gimnasios o piscinas, museos y centros culturales. Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos, aunque se limita su horario de las 6 a las 18 horas.

8:45. - En Corea del Sur, el foco más importante después de China, la cifra de afectados por el brote ha alcanzado este domingo los 7.134 casos confirmados, al registrar 367 contagios más, y los muertos en el país han aumentado hasta los 50, según ha informado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés).

8:35. - El crucero 'Grand Princess', que se encuentra frente a las costas de California, comenzará este domingo a desembarcar pasajeros en el puerto de Oakland, después de que las más de 2.500 personas a bordo se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero por coronavirus y se hayan confirmado 21 casos. "Hemos recibido una respuesta a nivel estatal y local y el 'Grand Princess' se dirigirá al puerto de Oakland este domingo para empezar a desembarcar a los pasajeros que requieran tratamiento médico y hospitalización", ha confirmado la compañía Princess Cruises a través de su cuenta de Twitter.

8:30. - El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado no estar "preocupado en absoluto" por la rápida expansión del coronovirus en el país, poco después de conocerse el primer caso de la enfermedad en la ciudad capital, Washington. Los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan, por ahora, 213 casos en EE.UU., pero medios nacionales como 'The New York Times' los elevan a más de 300 y al menos 19 muertes, 14 de ellas en el estado de Washington, en la costa oeste, donde las autoridades estatales contabilizan 79 contagios. EFE

8:15. - Pese a las buenas noticias respecto a la contención del brote en China, este sábado se produjo el derrumbe de un centro de cuarentena, provocando al menos 4 muertos. El hotel de seis plantas se había convertido en centro de cuarentena por el coronavirus en el sureste de China. Según la agencia estatal de noticias Xinhua, hasta las 10.30 hora local de hoy (02.30 hora GMT), los equipos de emergencias habían logrado rescatar a 42 personas, de las cuales 5 están heridas de gravedad.

8:10. - Los nuevos positivos por coronavirus se reducen más de la mitad en China. Los nuevos casos de contagio del Covid-19 se redujeron más de la mitad en China, con 44 nuevos positivos frente a los 99 publicados el sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático. Se trata de un nuevo mínimo no registrado desde el inicio de la epidemia, en diciembre pasado, que en las últimas 24 horas también dejó 27 muertos por la resultante neumonía COVID-19, uno menos que el día anterior.

8:00. - El número de muertes también se eleva en Estados Unidos a 19 mientras que en Paraguay las autoridades confirmaron el primer caso de contagio detectado en un hombre de 32 años que viajó a Ecuador por negocios en los últimos días y regresó al país a comienzos de mes.

7:45. - En América son cerca de 10 los países que registran casos. Argentina registró su primer deceso este sábado por el virus. Un hombre de 64 años residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal, convirtiéndose en el primero de América Latina.