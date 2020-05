El otro 2 de mayo: aprueban los 'runners' y los mayores... pero siguen los excesos

Hubo quien no quiso esperar ni un minuto más para volver a sentir que recuperaba parte de su vida en otro 2 de mayo que pasará a la historia del país. Aunque era muy pronto y además uno de los días destinados para el comienzo del descanso de millones de españoles, a las 6 de la mañana comenzaron a salir cientos de personas para recuperar sus hábitos de deporte o para iniciarlos tras un confinamiento total de 50 días. El permiso para hacer deporte o dar paseos durante el estado de alarma provocado por el coronavirus puede considerarse un éxito si se mide en términos de afluencia. Las calles y avenidas estuvieron llenas incluso un sábado temprano. Aunque, como ya ocurrió con el primer día de salida de los menores, se produjeron excesos. Que vinieron una vez más de los adultos en las horas centrales del día. Ya estuvieran acompañados o no por niños.

Quienes aprovecharon las primeras y últimas horas del día para hacer unos kilómetros corriendo o en bicicleta se encontraron con que no eran los únicos. El pico de gente corriendo y paseando fue evidente, llegando a producirse aglomeraciones debido a la estrechez de algunas calles. El horario se de 6 a 10 se respetó en gran medida, y del mismo casi se apropiaron los más ansiosos por ejercitarse. La afluencia de 20 a 23h también está siendo notable, aunque los que pasean también se han hecho 'fuertes' en las calles. Pero este respeto mayoritario y los intentos para mantener la distancia no han sido unánimes. Parejas o grupos corriendo juntos (algo prohibido) o 'runners' adelantándose al horario de tarde cuando es el turno de los ancianos son las excepciones de un día en el que hubo muchos debuts en la práctica de la carrera de fondo.

Otros que no han desaprovechado su tiempo han sido los mayores y dependientes, que son los que menos tiempo disfrutan en este reparto diseño por Moncloa y su Comité Técnico para la desescalada. Los ancianos y quienes necesitan de un cuidador se repartieron las calles en todas las ciudades. Un respeto casi total de un colectivo al que se quiere tratar con más mimo por su condición de población de riesgo. Y que, además, es el que más tiempo ha pasado confinado salvo que cumpliera las excepciones establecidas para salir de casa, como que un médico lo prescribiera. Y del que no han trascendido muchas anécdotas de incumplimientos. Con la excepción de policías en varios puntos de España regañando a algunos mayores por sentarse en un banco en lugar de continuar sus paseos.

Los adultos... otra vez

Han sido precisamente los que tienen una edad más avanzada quienes han sufrido más el incumplimiento del resto. Y que no vino de los deportistas, que normalmente se retiran mayoritariamente a la hora que toca. Ha habido muchos adultos de todas las edades que consideraron que las normas no iban con ellos y que el nuevo escenario abre el camino a la 'barra libre' previa al confinamiento por el virus. Padres que decidieron salir a jugar con sus hijos a pesar de que desde este 2 de mayo ya no podían hacerlo hasta las 12. Y familias enteras paseando, lo cual no está permitido ni en las horas destinadas a ello. O a parejas haciéndolo fuera del horario establecido. Las paradas para charlas con los vecinos o amigos en mitad de la calle también se produjeron.

Estos excesos han mostrado que, como ocurrió con el primer día de los niños en varios puntos de España, hay numerosos ciudadanos que aún no han asumido o directamente ignoran las limitaciones impuestas. Lo que demuestra que, al menos en el primer día, quienes hacen deporte respetan casi al completo el marco establecido para las salidas en comparación con el resto de mayores de 14 y menores de 70 que se han movido por las horas exclusivas de ancianos y niños. Ya sea aprovechando que se puedan realizar actividades como hacer la compra o ignorando directamente las pautas marcadas por el Gobierno para este comienzo de la desescalada tras más de 50 días de encierro.

El deporte ha sido el protagonista en todos los sentidos del 'nuevo' 2 de mayo histórico. Y en esta ocasión destaca su carácter positivo, ya que se vieron más imágenes de 'nueva normalidad' que de situaciones previas a la llegada del coronavirus a nuestras vidas. La mala noticia han sido algunos adultos en general. Ya sea por irrumpir en los tramos destinados a los mayores o por hacer salidas en condiciones no contempladas en los supuestos establecidos. Excesos que podrían poner en riesgo el proceso de desescalada, ya que aumentan el riesgo de concentraciones entre personas sin contacto habitual. Contexto que es favorable para la extensión del virus.

Como ya se anticipó, este primer permiso para salir a hacer actividad en solitario o en pareja iba a estar marcado por la responsabilidad individual. Los abandonos del hogar temporales son tan masivos que las Fuerzas de Seguridad no tienen capacidad suficiente para controlar que todo el mundo cumple. La gran mayoría de la ciudadanía ha cumplido con los deberes que marca el estado de alarma. Pero habrá quien siga incumpliéndolos. El precio a pagar en pocas semanas por la actitud de unos pocos puede ser mucho más alto que el de una simple multa.