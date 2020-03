La sombra del aplazamiento planea sobre Galicia y Euskadi: inquietud por el 5-A

La expansión del coronavirus y las medidas contundentes adoptadas para controlarla han generado incertidumbre en la clase política de Galicia y del País Vasco por la proximidad de las elecciones del 5 de abril, cuyo aplazamiento se prevé francamente complicado al no haber disposiciones legales concretas que lo permitan. Nada escapa a la propagación del virus, así que los habituales ambientes preelectorales directamente se han evaporado.

A la espera de una precampaña y una campaña absolutamente atípicas, pues no habrá actos multitudinarios ni baños de masas ni saludos ni besos de los candidatos a sus simpatizantes, los presidentes de Galicia y del País Vasco han dejado caer durante estos días la posibilidad de aplazar las elecciones. Alberto Núñez Feijóo dijo este martes que es "razonable, prudente y aconsejable" sopesar la opción de suspender los comicios del 5A para que no se ponga en "riesgo" la salud pública de la comunidad gallega.

Y hoy mismo Íñigo Urkullu ha anunciado que el Gobierno vasco está analizando qué posibilidades jurídicas podrían confluir para no mantener una jornada electoral en plena pandemia de Covid-19. Consciente de las complicaciones que entraña dicho informe, Urkullu ha dejado claro que el documento que redacten sus servicios jurídicos no será determinante.

Ha asegurado que una hipotética decisión sobre si se mueve o no la fecha del 5A ha de provenir de la Junta Electoral Central (JEC) conforme a "criterios técnicos y profesionales". Pero la JEC no puede tomar una decisión al respecto; como mucho puede emitir un pronunciamiento meramente consultivo. Fuentes del máximo árbitro electoral han explicado a Efe que si se les dirige una consulta respecto de qué hacer con unas elecciones que se celebrarán en mitad de una pandemia, analizarán la petición de inmediato, seguramente por vías telemáticas.

Su respuesta siempre dará prioridad a la protección del derecho fundamental del sufragio, de manera que su cometido consistirá en instar a que éste se ejerza dentro de los parámetros más altos y exigentes de seguridad y garantías, añaden las fuentes citadas.

Fuentes que aclaran que en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) no existe ninguna previsión sobre la alteración de una fecha electoral, en este caso su aplazamiento. De ahí que no puedan decidir nada. Porque la LOREG define el ámbito de actuación de la Junta Electoral Central: puede decidir sobre debates electorales o sobre las credenciales de los candidatos, pues eso sí lo regula la norma, pero no sobre cambios de fecha.

Además, no hay antecedentes. Se creó una situación parecida tras los atentados del 11 de marzo de 2004, ya que conmocionaron a una sociedad llamada a votar en unas elecciones generales pocos días después. Sin embargo, no se aplazaron y en la JEC ni siquiera se hizo un documento al respecto, apuntan las fuentes de la Junta consultadas.

Pueden concurrir razones sanitarias de urgencia en aras de la protección de la salud pública, y eso lo deberán decidir las autoridades sanitarias. La Ley General de Sanidad habilita la adopción de medidas excepcionales si efectivamente se dan esas razones, pero no concreta si entre ellas cabe algo parecido al aplazamiento de unas elecciones.

La Constitución, por otra parte, alberga las opciones de los estados de alarma y de excepción, algo que el Consejo de Ministros puede aprobar vía decreto para un plazo de quince días como máximo y para un marco territorial determinado. Además, el Congreso debe reunirse de innmediato para autorizarlos.

El precedente más cercano data de 2010 cuando el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma para asegurar el tráfico aéreo ante la huelga de controladores.

Serían medidas extremas que ningún candidato ha mencionado hasta la fecha, aunque el propio Urkullu ha reconocido que se vive un "momento especialmente delicado". Feijóo, por su parte, ya este miércoles, ha dado por hecho que las autoridades sanitarias "irán diciendo qué es lo mejor". También ha reconocido hoy que la "normativa no prevé" el aplazamiento.

Algunos aspirantes han pedido no hacer "partidismo" con la situación sanitaria actual, como el candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia en Común, Antón Gómez-Reino. "Lo fundamental es garantizar la salud pública", ha afirmado.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha expresado en una línea parecida. La responsabilidad ante la epidemia del coronavirus debe estar por encima de cualquier agenda electoral, ha señalado en una entrevista en 'Cope'.