Las nuevas muertes se desploman con 35 en 7 días... pero se disparan las totales

Las nuevas muertes por Covid se han desplomado en España, con 35 nuevos fallecimientos en los últimos 7 días. Se trata de la cifra más baja desde que se declaró el estado de alarma, que atiende al última sistema de notificación que ha adoptado Sanidad y que ya no habla de datos diarios, sino semanales. La buena nueva sería generalizada si no fuera porque (otra vez) las cifras no cuadran. Si ayer el Ministerio de Sanidad recortó de un plumazo casi 2.000 fallecidos de las cuentas oficiales, este martes el total de decesos asciende a 27.117, lo que, partiendo de las 26.834 defunciones notificadas este lunes, supondría un aumento de 283 decesos en la última semana, lejos de ese mínimo histórico que hoy aparece en la columna de los nuevos fallecidos.

El descuadre que ayer hizo sonar las alarmas queda lejos de resolverse. A la espera de la comparecencia diaria del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el baile de cifras de la jornada anterior se zanjó sin más explicación que un esfuerzo por "limpiar" la serie histórica y "unificar" los criterios entre las comunidades autónomas, tal y como alegó el técnico.

La lucha por homogeneizar el 'modus operandi' de las autoridades sanitarias regionales, se ha convertido en una de las mayores cruzadas del Gobierno de Pedro Sánchez. Los últimos informes sobre el avance de las CCAA en el plan de desescalada son una muestra de ello. Mientras que algunas regiones analizan sus escenarios cuantificando cada paso de la evolución del brote, otras apenas aportan un puñado de cifras genéricas. La cartera de Salvador Illa decide sobre todas ellas. En el último examen, el aprobado fue general. En palabras del propio ministro: "El lunes toda España estará en fase 1 y al menos el 47% estará en fase 2".