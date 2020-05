La Covid repunta en España: 95 muertes en un día y los contagios también al alza

La Covid repunta en España. El país ha sumado 95 muertes en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento respecto a los 83 nuevos decesos de este martes. En cuanto a la cifra de contagios, la lista de infectados ha crecido en 416 casos diagnosticados por PCR, lo que supera por más de un centenar a los 295 nuevos positivos de ayer. La panorámica del brote en deja ya un total de 232.555 afectados por la enfermedad y 27.888 fallecidos. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha analizado el recuento oficial que sigue presentando discordancias: "Se debe entre otras cosas a que estamos tratando de homogeneizar los datos entre las comunidades".

El escenario ha empeorado en ambos indicadores, en el peor momento para las CCAA. Los gobiernos regionales saben que no es momento para flaquezas, con la mayoría de los territorios, a la espera de un 'apto' para la fase 2, y Madrid, varias zonas de Castilla y León y el área metropolitana de Barcelona, con la mira puesta en la fase 1. En el caso de la comunidad que preside Díaz Ayuso, los datos aún se presentan de manera particular. Las autoridades madrileñas han notificado 217 casos nuevos este miércoles, de los cuales 112 son nuevos diagnósticos. "De los nuevos casos de Madrid, solo 49 han iniciado síntomas en los últimos siete días", ha puntualizado Simón. La explicación de la cartera para el asterisco que, como viene siendo habitual, acompaña a las cifras madrileñas, es que la región asigna a cada nuevo positivo la fecha en la que se toma la muestra o se emite el resultado

Fernando Simón ha comparecido la tarde de este miércoles para explicar el conteo y ha incidido: "Son datos coherentes con lo observado en días previos que no nos lleva a ninguna sorpresa". Tras varios días en los que el crecimiento diario de casos se había mantenido por debajo de los 300, las cifras de este miércoles se hacen eco del recordatorio de los sanitarios: no hay que bajar la guardia. A este respecto, Simón ha llamado a la calma."En la última semana 172 casos han iniciado síntomas, es más o menos lo mismo que observamos ayer y anteayer", y ha zanjado, "Ahora no podemos evaluar los datos de los 416 positivos, hay que esperar a los próximos días para poder evaluarlo correctamente".

La llamada de atención de las cifras coincide con una de las votaciones más inciertas de las que se han realizado en el Congreso desde que comenzó el confinamiento. El Pleno vota hoy una nueva prórroga al estado de alarma de 15 días, lo que supone rebajar las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchezz que, ante la negativa de Ciudadanos, tuvo que renunciar a su propósito inicial de alargar la medida de extensión directamente durante un mes.

Este miércoles vence el plazo para que las CCAA presenten sus solicitudes para avanzar en esa transición hacia la "nueva normalidad", peticiones sobre las que la cartera de Salvador Illa anunciará su veredicto el viernes 22. Son pocos los gobiernos autonómicos que no aspiran a dar un paso más en el desconfinamiento que, esta semana, en la mayoría de los casos supone conquistar la fase 2. Con la vista puesta en el próximo lunes 25, muchas regiones miran ya a la vuelta a la actividad de bares y restaurantes, a la reapertura de centros comerciales o las visitas de aquellos familiares que se encuentran en residencias de ancianos. De todos aquellos que lograron el salto a la fase 1, solo el gobierno valenciano ha optado por mantenerse un poco más en territorio conocido, alegando prudencia.