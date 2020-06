Las cifras de Sanidad apuntan al segundo día consecutivo sin muertes

La Covid vuelve a dar un respiro a España. El país ha pasado su segundo día consecutivo sin muertes. Así lo apuntan las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, por las que el país acumula 27.127 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. La Covid aminora su paso, al tiempo que la desescalada avanza, con el 70% del territorio ya en fase 2.

Entre las regiones que aún no han logrado dar el salto se hallan la Comunidad de Madrid al completo, las áreas sanitarias de Barcelona y Lleida, así como toda Castilla y León, con excepción del área sanitaria de El Bierzo. En total, apenas un 30% de la población española. Precisamente la consejera de Sanidad castellanoleonsa, Verónica Casado, ha puesto en duda este martes las cifras que este lunes dio el ministerio: "No se entiende muy bien el control de los fallecidos cuando en Castilla y León han sido dos". No fue la única, Madrid notificó 11 fallecidos.

El director el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, trató de explicar las desviaciones en su comparecencia de este lunes: "Los fallecidos que nosotros estamos dando en la última estadística son los fallecidos con fecha de defunción de ayer". Los decesos notificados por aquellas regiones que sí engrosaron este lunes su lista diarias de fallecidos, no suponen, necesariamente, una incongruencia con el balance oficial. "No es lo mismo los casos que se notifican hoy que los casos con fecha de defunción de hoy o de ayer", incidió Simón.

Y es que, desde el 10 de mayo, Sanidad comenzó a limpiar la serie histórica. Antes, la cartera incluía en la columna de fallecidos diarios todas las victimas mortales reportadas por las CCAA en el transcurso de 24 horas. Ahora, solo se incluyen aquellos casos notificados y que, además, hayan fallecido en esas mismas 24 horas. El resultado, por tanto, muestra con mayor exactitud la fotografía diaria de la evolución del Covid, si bien la actualización de la evolución del brote se actualiza en un plazo mayor.