Murcia reta a la Moncloa con una orden para frenar las actividades no esenciales

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado una orden, que será publicada previsiblemente este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y que ha sido enviada al Gobierno de la Nación para que sea aprobada "por la autoridad competente", para exigir que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento y la supervivencia de la ciudadanía en medio del estado de alarma por el coronavirus. Sanidad le ha recordado al presidente que el Ejecutivo es el único que puede tomar esa decisión.

López Miras, que ha comenzado su comparecencia acordándose de las familias de las dos víctimas mortales por coronavirus de la Región de Murcia, ha subrayado que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, "es el momento de actuar".

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que entrará en vigor mañana. Entre esas actividades esenciales, según ha citado el presidente, está el transporte de mercancías, la industria alimentaria, los establecimientos de alimentación, gasolineras, bancos, servicios de Correos, Medios de Comunicación o las empresas del sector primario.

"La medida ha sido firmada y exijo que sea ejecutada por la autoridad competente", ha aseverado López Miras, que explica que esta decisión "consensuada" para no seguir poniendo en riesgo a aquellas personas que no puede guardar distancias de seguridad en el trabajo, o que tienen que interactuar entre ellas o necesitan desplazarse.

El presidente murciano también se ha quejado de que no han llegado los test rápidos "que dijeron que llegarían este fin de semana. Ahora nos dicen que habrá que esperar 48 horas", mientras se han habilitado cuatro puestos para recoger muestras. En total se han recogido 500 pero hasta que no lleguen los test no podrán ser analizadas. Del mismo modo, ha sido crítico con la falta de 8.000 test, 16.000 batas y considera de dudosa aplicación el traspaso de las residencias privadas a la gestión pública, aunque según ha dicho "acatará esa decisión".

Por su parte, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha recordado este domingo al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que el Ejecutivo central es la única autoridad competente que puede acordar el cese de actividades. El Ministerio de Sanidad le ha recordado que una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, en este caso el departamento que dirige Salvador Illa, como autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de alarma.

Desde Moncloa han llamado una vez más a la unidad de acción entre las administraciones y reitera su voluntad constante de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia.