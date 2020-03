La presión de los peluqueros hace recular a Sánchez: solo habrá servicio a domicilio

La presión del sector de las peluquerías ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás e incluirlas en la larga lista de empresas que cesarán su actividad... salvo los servicios a domicilio. Como el resto de España, los peluqueros se concentraron frente a sus televisores la noche del sábado, a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez en la que se decretaría el estado de alarma para toda España. El anuncio no llegó por sorpresa, pero sí lo hizo la inclusión de sus negocios en la lista de "servicios esenciales" que tendrían que permanecer abiertos, al pie del cañón frente a la pandemia. Han sido 24 horas de infarto para los sueños de estos establecimientos pues, en un principio, aquellos que decidieran cerrar tendrían que pagar la cuenta de sus propios ahorros. "No deja de ser sorprendente", apunta Asun, dueña de SIX Peluquero en Logroño, "Cuando se trata de subir el IVA nos imponen un 21% porque somos un producto de lujo... ahora resulta lo que somos es un servicio de primera necesidad".

Antes del último giro del Gobierno, los profesionales se hacían eco de su indignación. "Nos pilló totalmente por sorpresa". Las palabras de Asun reflejaban el sentimiento de todo el sector. Como otros muchos, ella había decidido cerrar "por responsabilidad con mis trabajadores y mis clientas". Lo mismo opinaba Ester, profesional de estética en El Espinar (Segovia): "Una ducha es de primera necesidad, lavarse el pelo no". La especialista apuntaba que, el único motivo razonable para la directriz del Gobierno, era "ahorrarse las ayudas a un sector que cuenta con miles de locales en toda España".

La segoviana, además de en su peluquería, trabaja en la residencia de mayores de la localidad. Como muchos pueblos colindantes con Madrid, el suyo también ha recibido el éxodo de la capital: "No sé qué esperan de nosotros", denunciaba, "Abro la peluquería y recibo a algún cliente que ha venido del foco de contagio en el país... ¿y después me voy al centro de mayores a peinar a las ancianas sin ningún control?". Las restricciones sobradamente difundidas, así como la precaución de mantener una distancia entre ciudadanos de, al menos, un metro no sirven para esta profesión. "Tampoco podemos usar guantes para peinar, el calor los funde y no se puede trabajar con ellos", señalaba Ester.

A última hora de la tarde de este domingo, el Ejecutivo ha dado marcha atrás. El texto que ha difundido Moncloa recoge que, tras la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez se ha replanteado la cuestión y "ha decidido incorporar la suspensión de la actividad comercial" de estos locales. Solo habrá una salvedad: "Este servicio sólo se mantendrá a domicilio para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables, razón por la que se incluyó en el Real Decreto."

Antes de la enmienda del Ejecutivo, Álex Lebron, presidente de la Asociación de Peluquería y Estética de Sevilla, aseguraba que la medida había sido "la puntilla" a un sector en el que ya reinaba el malestar. En 2012 se les aplicó una subida del IVA al 21%. Desde entonces, han venido demandando volver al 10%, sin éxito. "El cine logró su rebaja y ahora las salas están cerradas... nosotros no", sostenía Lebron. Quien preveía acciones sindicales si las cosas se mantenían según lo dictado. Finalmente no serán necesarias.

"Somos mi hijo y yo... no puedo permitirme aplazamientos"

"Ahora es momento de tirar del carro, no de quejarse", comenzaba Cocnhi, profesional de estética en la ciudad de Segovia. A día de hoy, comparte un local con su socia por el que paga un alquiler de 800 euros al mes. La mañana del pasado sábado tenían todas las horas cogidas, así que decidieron abrir, pese a la preocupación que les causaba el contacto con los clientes. "A las 13:00 horas solo habían venido dos clientas... le dije a mi socia que teníamos que cerrar y me puse a buscar trabajo". "En casa somos mi hijo de 9 años y yo... no puedo cabe quedarse parada", asevera. Además de la hipoteca de la casa, la profesional tendrá que seguir pagando el alquiler de su centro de estética... mientras dure la pandemia.

"Algunos nos marchamos pagando", zanjaba Conchi, que instaba a las autoridades a tomar medidas "ya" y a aclarar en qué situación les dejaba la excepción de su gremio frente al estado de alarma. Tras el último giro de guión, no será necesario. Abrió su clínica hace siete años con fuertes inversiones -solo su máquina láser ya costó cerca de 60.000 euros- y "era ahora cuando empezábamos a contar con clientas de confianza, era ahora cuando íbamos comenzábamos a recuperar lo invertido". Con la expansión del coronavirus, el país quedó congelado. Ella no. El mismo sábado por la tarde había logrado un trabajo en una residencia con Sanitas: "En mi situación un mero aplazamiento de las cuotas no sirve de garantía". La profesional cortaba la llamada apresuradamente. En Segovia había empezado a llover y la ropa estaba aún tendida. Pese a la histeria por el virus, algunas cosas siguen sin poder esperar. Y así lo demostraba el Gobierno al final de la tarde.

Díaz Ayuso: "La medida no se entiende"

Fuentes del Gobierno central apuntaron en un primer momento a que estos locales podrían permanecer abiertos, pese a la cuarentena nacional, por razones de higiene y por la intención de alterar solo lo mínimo posible la vida de la gente. La declaración misma del estado de alarma contrastaba con este último punto. En un momento en que los cuando los ciudadanos tienen vetadas incluso las visitas a familiares.

Bajo estos argumentos, la salvedad al estado de alarma no terminó de convencer a ciertos gobiernos regionales, como tampoco se ganaron la aprobación del sector. La Comunidad de Madrid fue la más rápida en desviarse de la hoja de ruta pautada por el Gobierno antes incluso de la ligera rectificación oficial. La presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, rebatió la decisión: "No se entiende que los profesionales de este sector tan numeroso en Madrid, que tienen que estar piel con piel en contacto con los clientes, tengan que estar abiertos". No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa no tardó en 'llamar' a Ayuso para recordarle el orden de competencias tras la declaración del estado de alarma. Al parecer, hubo un ten con ten: Ayuso captó el mensaje y Sánchez reculó.