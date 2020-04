La estafa del SMS: ofrecen créditos por el coronavirus que te roba todos los ahorros

La ciberdelincuencia ha encontrado en la crisis del coronavirus su mejor coartada para adueñarse del miedo de los ciudadanos y desvalijar todo lo que puede. La última advertencia es la existencia de unos mensajes en los que se ofrecen créditos con condiciones muy ventajosas para sobrellevar estos días. Son muchos los que verán en ellos un alivio sin ser conscientes de que, al solicitarlo, además de ofrecer todos nuestros datos personales y bancarios en la letra pequeña seguro que nos obligará a hacer un depósito que nunca más veremos, según relatan a La Información fuentes de seguridad. Guardia Civil, Policía Nacional, FBI o Europol alertan de que estos días no debemos fiarnos de nada... ni de nadie. Porque estos días los delincuentes siempre ganan. Si no lograran hacerse con el dinero ya tendrían con seguridad nuestros datos personales, lo que hace que piensen en otra manera de estafarnos.

Mira también La estafa del nazareno que roba millones a los empresarios... y que es casi perfecta

Ayer mismo se conoció una estafa utilizando el nombre de Amazon. Como en cualquier otro 'modus operandi' que lleve el sello del 'phishing', los delincuentes envían miles de correos asegurando en este caso que la empresa había bloqueado la cuenta porque el servicio había detectado dos dispositivos no autorizados: "Nuestro servicio ha protegido su cuenta de alguien que ha accedido desde otro dispositivo y ubicación". El usuario de esta multinacional logística no se lo piensan dos veces al dejar sus credenciales, abriendo la puerta así a los datos de su tarjeta de crédito. No somos conscientes de que cuando rellenamos ese cuestionario automáticamente nos redirigen a otra página que parece de Amazon... pero no lo es.

Es el más reciente, pero no el único. Hay quien intentaba cobrar facturas que todavía no se habían pagado a Hacienda o quien asaltó nuestros correos con una notificación de la Dirección General de Tráfico porque todavía teníamos alguna multa sin pagar. Tampoco se libra Carrefour, que investiga denuncias de cargos de compras con tarjeta no realizadas. Detrás de todos hay un mail de origen dudoso y es de lo primero que se debería dudar. Es el primer consejo de los expertos.

"Usuario deshabilitado por problemas de seguridad". "Pinche en el siguiente enlace para recuperar el dinero efectuado en una compra". "Su cuenta ha quedado bloqueada por entrar desde un dispositivo no autorizado". Cualquier cebo es bueno si consigue lo que busca: que pinchemos y rellenemos un formulario que lejos de solucionarnos un problema nos puede dejar dejar la cuenta corriente a cero. Es el segundo consejo de los agentes: no abrir ningún archivo adjunto ni hacer clic en enlaces web, especialmente si van dirigidos a verificar tu cuenta.

Mira también El mail de Amazon que es una estafa: utilizan su logo para robar tu tarjeta

También es importante vigilar la ortografía, ya que el contenido de estos mensajes suele incluir faltas o un lenguaje extraño más propio de una máquina. El siguiente paso es comprobar el remitente con atención, puesto que los 'buenos' atacantes suelen crear direcciones y páginas con un aspecto muy similar a la oficial. Hay que tener siempre presente que los organismos oficiales no piden datos a los usuarios por correo electrónico. Las entidades nunca nos pedirán datos por medio de un mensaje electrónico con un sencillo responder aquí, ya que la información sensible no se envía nunca de esta forma.

Pero aún así, picamos. Muchas veces se las ingenian de tal forma que tenemos que estar muy concienciados para darles esquinazo. Y eso es lo que se han propuesto en esta crisis del coronavirus los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. La Policía Nacional ha detectado en los últimos cinco días el registro y la compra de unos 12.000 dominios y direcciones de páginas web relacionadas con el coronavirus, algunas de las cuales con tiendas "online" fraudulentas que ofrecen la venta de "productos milagrosos" como vacunas para curar el COVID-19.

El hecho de que la mayoría de esos dominios se hayan registrado prácticamente al unísono y bajo los mismos proveedores de servicio indica que su adquisición puede ser un paso previo a su uso para actividades ilícitas, como la distribución de virus informáticos y la comisión de estafas, aprovechándose de la inseguridad y el miedo de la población de sufrir contagio. En este caso ofrecen productos milagro para no contagiarse pero la verdadera intención del supuesto comercio es obtener los datos personales y bancarios de los compradores.