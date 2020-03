La Guardia Civil practica 25 detenciones y la Policía impone 6.000 sanciones

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, ha informado este sábado de que en las últimas 24 horas se han detenido a 25 personas por no cumplir las restricciones del estado de alarma por el Covid-19. La Policía, por su parte, ha impuesto más de 6.000 actas con propuesta de sanciones por "desobediecia grave".

Los datos los han ofrecido en la rueda de prensa desde la Moncloa el DAO de la Guardia Civil y el de la Policía, el comisario principal José Ángel González, que ha lamentado que ayer "una minoría irresponsable de distintas ciudades intentara burlar los controles policiales" para evitar viajar a segundas residencias.

"Tolerancia cero, no vamos a permitir que unos pocos tiren por el descomunal trabajo y sacrificio de millones de españoles", ha dicho. "Hablamos de vidas humanas que pueden morir por la imprudencia de unos pocos; no lo vamos a permitir", ha enfatizado el comisario. El DAO de la Policía no ha ofrecido datos de las detenciones de las últimas 24 horas, pero sí del balance de los arrestos desde el inicio del estado de alarma en la medianoche del sábado al domingo. Desde entonces, este Cuerpo ha detenido a 250 personas y sólo durante el viernes levantaron 6.000 actas por desobediencia grave.

El máximo responsable de la Guardia Civil ha pedido a los ciudadanos que activen en sus móviles la aplicación Alertcops del Ministerio del Interior para denunciar delitos como los relacionados con la violencia de género. "No debemos bajar la guardia", ha dicho, recordando la mujer fallecida ayer en Castellón y pidiendo colaboración ciudadana.

Balance hasta el viernes

El viernes por mañana los DAO informaron de un total de 75 arrestos, frente a las 60 llevadas a cabo el día anterior. Desde el domingo hasta el viernes se practicaron 223 arrestos en las actuaciones bajo competencia de Policía y Guardia Civil.

Según los datos facilitados ayer por la tarde por el Ministerio del Interior, bajo el estado de alarma en el conjunto de España ha habido 350 detenidos y más de 31.100 propuestas de denuncias de todos los cuerpos estatales, autonómicos y locales.